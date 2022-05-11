Невдачі в Україні призвели до протистояння всередині російського генштабу, — ГУР

За даними української воєнної розвідки, в російському істеблішменті йде пошук винних у провалі планів із захоплення України.

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Пробуксовування війни в Україні стало каталізатором для посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету, зокрема, в генеральному штабі РФ, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами в генштабі існували задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сили в російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння", — констатують у ГУР.

Воєнна розвідка наголосила, що наразі відсутні ознаки намірів Кремля завершити війну в Україні найближчим часом. Водночас тривають спроби проводити так звану "приховану мобілізацію". В Росії йде активна агітаційна кампанія, також у зону бойових дій направляють випускників та курсантів військових училищ, щоб поповнити склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті.

"Зокрема, із запланованого на 25 червня випуску Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища ім. Маргелова більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на території України", — заявили в ГУР.

За даними української розвідки, у війні проти України ЗС РФ вже залучили майже половину автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення: 2600 з 6000. Частину, що залишилася, прагнуть зберегти для логістичного забезпечення в разі виникнення інших надзвичайних ситуацій. Наразі парк автомобільної техніки окупанти намагаються поповнити викраденими в Україні машинами.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив про те, що російські генерали бояться "чисток", які, напевно, збирається влаштувати президент РФ Володимир Путін, звинувативши військове керівництво у провалі війни в Україні. Путін, за словами міністра, зробить із російського генштабу цапів-відбувайлів, хоча відповідальність насамперед лежить саме на главі Кремля.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що голова генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов прибув до Ізюма Харківської області, щоб керувати наступом російських окупантів на Ізюмському напрямку. Про це повідомили джерела видання Defense Express, яке висвітлює події в українському військово-промисловому комплексі. Його приїзд свідчить про те, що керівництво РФ зосереджене на досягненні будь-яких тактичних перемог на Донбасі. Кремль провалив ідею створення єдиної вертикалі командування силами, які ведуть повномасштабну війну проти України.