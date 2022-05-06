Генерали Путіна бояться, що він зробить їх "цапами-відбувайлами" за провал в Україні, – Воллес

Британський міністр оборони Бен Воллес вважає, що в оточенні Путіна не знайшлося нікого, хто б порадив відмовитися від планів захоплення України.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що російські генерали бояться "чисток", які, напевно, збирається влаштувати російський президент Володимир Путін за провал війни в Україні, щоб "зробити з них "цапів-відбувайлів".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Вищі офіцери країни стали цапами-відбувайлами через невдале путінське вторгнення і тепер звинувачують один одного в катастрофі, оскільки вони побоюються чисток, якщо вторгнення (в Україну — ред.) перетвориться на відступ", — зазначив він.

Водночас, міністр оборони уточнив, що російські генерали були змушені наблизитися до зон бойових дій, щоб розібратися в ситуації та мотивувати солдатів. "Кричать на людей, але це зазвичай не дає найкращого результату", — сказав міністр.

Путін, за його словами, зробить із російського генштабу цапів-відбувайлів, хоча відповідальність насамперед лежить саме на главі Кремля. "Путіну безглуздо звинувачувати Герасимова та інших генералів у тому, що вторгнення є переважно політичним та емоційним, яке суперечить будь-якій логіці. Це політичне рішення, яке він ухвалив, а не військове, і він має відповідати сам за це рішення", — вважає Воллес.

За словами міністра, в оточенні Путіна не знайшлося нікого, хто порадив би відмовитися від планів захоплення України.

Воллес вважає, що ця війна може перетворитися на розгром російських сил.

Нагадаємо, що російський політолог, учений та опозиційний політик Андрій Піонтковський також вважає, що основний конфлікт через поразку в Україні армії РФ розгориться між генералами та Путіним, генштабом та головнокомандувачем. Наразі, за його словами, потрібно призначити винного. Генерали скажуть Путіну: "Це ви, Володимире Володимировичу, поставили нездійсненне завдання". А він: "Це ви не впоралися". Але після чергової поразки цей конфлікт перейде у фазу, коли вони почнуть стріляти один в одного".