"Мета геноциду в Бучі — зірвати будь-які переговори", — російський політолог Піонтковський"

Російський політолог, учений та опозиційний політик Андрій Піонтковський розповів про підґрунтя воєнних злочинів Путіна в Бучі, про те, що в Москві конфлікт між двома таборами генералів — "шалених" і "професіоналів", а поразка РФ на Донбасі може призвести до військового перевороту.

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Своє бачення трагедії у Бучі Андрій Піонтковський виклав в інтерв'ю Наташі Влащенко для каналу "Україна 24".

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Аналіз Піонтковського поточної ситуації в Україні поділено на три основні блоки:

Різанина в Бучі — спланована акція терору, вбивство 410 осіб за короткий термін не може бути стихійним ексцесом. В оточенні Путіна два табори генералів: "шалені", і "професіонали" — серед останніх це генерали генштабу Сергій Рудський та Олександр Фомін. Перші влаштовують терор і геноцид, щоб зірвати мирні домовленості, а другі спочатку були проти повномасштабної війни в Україні, а лише за воєнні дії у ДНР та ЛНР. Якщо в найближчі два тижні відбудеться поразка РФ у боях за Донбас, саме Рудський і Фомін здатні скинути Путіна, тому в будь-якому разі шукатимуть винних у провалі "спецоперації" (в інтерв'ю напередодні "Україні 24" Піонтковський стверджував, що олігархи надто безпорадні фігури, щоб мати можливість влаштувати "палацовий переворот"). Головна надія на подальші успіхи ЗСУ та військову допомогу Заходу, щоб поразка РФ на Донбасі стала неминучою.

"Акція у Бучі відбувалася організовано та за наказом"

[ + – ] Політолог Андрій Піонтковський про трагедію у Бучі

07 хв. 50 сек. "Стаття Тимофія Сергійцева "Що Росії робити з Україною" (її опублікував урядовий російський ресурс РІА Новини) — не випадкова, вона вихваляє та анонсує те, що відбувалося у Бучі. Я довго думав над причиною цієї події і, мені здається, знайшов розгадку. Убито кілька сотень людей (уточнення ведучої — 410 осіб) — це неможливо пояснити мародерами, ексцесами п'яних солдатів, грабіжниками. Це — індустріальна акція. Вона чинилася організовано, за наказом. Я кажу про це з 25 березня — з виступу Сергія Рудського, замісника Генштабу.

У Москві два табори генералів, що борються: "шалені" та "професіонали"

9 хв. 07 сек. "У Москві очевидно борються дві концепції війни. Концепція "шалених" і самого Путіна — це повна зачистка України. Загадкове слово "денацифікація" тепер відкрилося — це і є те, що діялося на окупованих територіях — Київській області, Херсона — це вона і є. І друга точка зору — керівництва Генштабу, її чітко висловили два провідні генерали — це генерал-полковник Сергій Рудський та генерал-полковник Олександр Фомін — це обмеження спецоперації "захистом суверенітету" "ЛНР" та "ДНР" у межах Донецької та Луганської областей. Ці люди — зовсім не борці за мир, вони не друзі України, вони звичайні російські імперіалісти, але принаймні вони військові професіонали, які розуміють, що з військового погляду ця операція неможлива. Якщо говорити в термінах Другої світової, то це завдання, поставлене Путіним — як вермахтом, завдання, поставлене перед гестапо. І він привіз гестапо, яке влаштувало геноцид українського населення.

Я спостерігаю щодня боротьбу цих двох точок зору на телеканалах, де все-таки панують "шалені" й активно критикують "переговорників" і цих двох генералів (Рудського та Фоміна — Ред.). "Шалені" є всередині армії".

"Мета геноциду — зрив мирних переговорів"

10 хв. 50 сек. "Акція в Бучі організована на досить високому рівні — тими армійськими генералами, які належать до табору "шалених". Завдання їх — зірвати будь-які переговори. Створити вже непереборну стіну ненависті між росіянами та українцями і проголосити завданням денацифікацію, тобто геноцид українського народу. Тому не випадково в один день з'являється стаття, що відверто закликає до геноциду, і свідчення цього геноциду. Це — не ексцеси окремих виконавців, це продовження тієї внутрішньої найгострішої боротьби, яка відбувається в російській верхівці. І судячи з цієї акції, "шалені" беруть верх".

"Поразка РФ на Донбасі — запорука перевороту проти Путіна"

12 хв. 30 сек. "Доля України й усього світу вирішується протягом найближчих двох тижнів — у битві за Донбас. Чи вдасться Москві досягти якихось успіхів? Досягти падіння українського уряду? Або навпаки — вони отримають нову серйозну поразку? Чому важливо зараз відбити атаку та нанести збитки російській армії — тоді цей конфлікт між генералами-"професіоналами" і Путіним перейде у відкриту фазу. Він неминучий, коли армія зазнає поразки, а під Києвом вона зазнала поразки — завдання не були виконані. Конфлікт між головнокомандувачем і Генштабом очевидний. І зараз потрібно призначить винного. Вони йому скажуть: "Це ви, Володимире Володимировичу, поставили нездійсненне завдання". А він: "Це ви не впоралися". Але після другої поразки цей конфлікт перейде у фазу, коли вони почнуть стріляти один в одного".

Занадто обережна позиція Америки на тлі геноциду

16 хв. 55 сек. "Оглядач The Washington Post Марк Тіссен критикує Байдена за те, що той жодного разу не поставив питання про перемогу України. Обговорюються питання, щоб дати Україні зброю, щоб вона протрималася, уклала якусь більш-менш угоду. Але після Бучі в цій війні треба говорити лише про перемогу, бо альтернатива перемозі — це геноцид українського народу.

Ті люди, які організували цей злочин, вони ж вирішують безліч завдань: унеможливлюють переговори й обнуляють позицію тих генералів — відносних миротворців. І навпаки — пов'язують кров'ю всю російську політичну еліту. Вона вже пов'язана за один день, відмовляючись визнавати ці злочини, висмоктуючи з пальця якісь ідіотські пояснення про привезені трупи. У цих усіх людей (жертв — Ред.) є ім'я, прізвище і по батькові. У них є родичі, які знають, коли вони зникли і як. Це все, сподіваюся, зараз документується та буде представлено…

Пов'язується кров'ю не тільки російська еліта, а й увесь російський народ. Це наймасштабніший, ключовий злочин у процесі цієї війни, щоб не було шляху назад”.

"Україна здатна на перемогу"

20 хв. 55 сек. "Вигнати Росію з Донбасу — на це здатна українська армія та українське суспільство. Вони вже це довели. Але для цього потрібні необмежені, постійні поставки зброї з боку Заходу. Чи готовий до цього Захід? Найближчі дні покажуть. Якісь зрушення у цьому напрямі є".

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