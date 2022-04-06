"Цель геноцида в Буче – сорвать любые переговоры", – российский политолог Пионтковский

Российский политолог, ученый и оппозиционный политик Андрей Пионтковский рассказал о подоплеке военных преступлений Путина в Буче, о том, что в Москве конфликт между двумя лагерями генералов – "бешеных" и "профессионалов", а поражение РФ на Донбассе может привести к военному перевороту.

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Свое видение трагедии в Буче Андрей Пионтковский изложил в интервью Наташе Влащенко для канала "Украина 24".

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Анализ Пионтковского текущей ситуации в Украине разделен на три основных блока:

Резня в Буче – спланированная акция террора, убийство 410 человек за короткий срок не может быть стихийным эксцессом. В окружении Путина два лагеря генералов: "бешенные", и "профессионалы" – среди последних это генералы генштаба Сергей Рудской и Александр Фомин. Первые устраивают террор и геноцид, чтобы сорвать мирные договоренности, а вторые изначально были против полномасштабной войны в Украине, а только за военные действия в ДНР и ЛНР. Если в ближайшие две недели произойдет поражение РФ в боях за Донбасс, именно Рудской и Фомин способны скинуть Путина, потому в любом случае будут искать виновных в провале "спецоперации" (в интервью накануне "Украине 24" Пионтковский утверждал, что олигархи слишком беспомощные фигуры, чтобы иметь возможность устроить "дворцовый переворот"). Главная надежда на дальнейшие успехи ВСУ и военную помощь Запада, чтобы поражение РФ на Донбассе стало неминуемым.

"Акция в Буче совершалась организовано и по приказу"

[ + – ] Политолог Андрей Пионтковский о трагедии в Буче

07 мин 50 сек. "Статья Тимофея Сергейцева "Что России делать с Украиной" (ее опубликовал правительственный российский ресурс РИА Новости) – не случайна, она восхваляет и анонсирует то, что происходило в Буче. Я долго думал над причиной этого события и, мне кажется, нашел разгадку. Убито несколько сотен человек (уточнение ведущей – 410 человек) – это невозможно объяснить мародерами, эксцессами пьяных солдат, грабителями. Это – индустриальная акция. Она совершалась организованно, по приказу. Я говорю об этом с 25 марта – с выступления Сергея Рудского, заместителя Генштаба.

В Москве два борющихся лагеря генералов: "бешеные" и "профессионалы

9 мин. 07 сек. "В Москве явно борются две концепции войны. Концепция "бешенных" и самого Путина – это полная зачистка Украины. Загадочное слово "денацификация" теперь открылось – это и есть то, что творилось на оккупированных территориях – Киевской области, Херсона – это она и есть. И вторая точка зрения – руководства Генштаба, ее четко высказали два ведущих генерала — это генерал-полковник Сергей Рудской и генерал-полковник Александр Фомин – это ограничение спецоперации "защитой суверенитета" "ЛНР" и "ДНР" в рамках Донецкой и Луганской областей. Эти люди – вовсе не борцы за мир, они не друзья Украины, они обыкновенные русские империалисты, но, по крайне мере, они военные профессионалы, понимающие, что с военной точки зрения эта операция невозможна. Если говорить в терминах Второй мировой, то эта задача, поставленная Путиным – как вермахтом, задача, поставленная перед гестапо. И он привез гестапо, устроившее геноцид украинского населения.

Я наблюдаю каждый день борьбу этих двух точек зрения на телеканалах, где все-таки господствуют "бешеные" и активно критикуют "переговорщиков" и этих двух генералов (Рудского и Фомина – Ред.). "Бешеные" есть внутри армии".

"Цель геноцида – срыв мирных переговоров"

10 мин. 50 сек. "Акция в Буче организована на достаточно высоком уровне – теми армейскими генералами, которые принадлежат к лагерю "бешеных". Задача их – сорвать любые переговоры. Создать уже непреодолимую стену ненависти между русскими и украинцами и провозгласить задачей денацификацию, то есть, геноцид украинского народа. Поэтому не случайно в один день появляется статья, откровенно призывающая к геноциду, и свидетельства этого геноцида. Это – не эксцессы отдельных исполнителей, это продолжение той внутренней острейшей борьбы, которая происходит в российской верхушке. И, судя по этой акции, "бешеные" берут верх".

"Поражение РФ на Донбассе – залог переворота против Путина"

12 мин. 30 сек. "Судьба Украины и всего мира решается в ближайшие две недели – в битве за Донбасс. Удастся ли Москве добиться каких-то успехов? Добиться падения украинского правительства? Или наоборот – они получат новое серьезное поражение? Почему важно сейчас отразить атаку и нанести ущерб российской армии – тогда этот конфликт между генералами-"профессионалами" и Путиным перейдет в открытую фазу. Он неизбежен, когда армия терпит поражение, а под Киевом она потерпела поражение – задачи не были выполнены. Конфликт между главнокомандующим и Генштабом очевиден. И сейчас нужно назначит виновного. Они ему скажут: "Это вы, Владимир Владимирович, поставили невыполнимую задачу". А он: "Это вы не справились". Но вот после второго поражения этот конфликт перейдет в фазу, когда они начнут стрелять друг в друга".

Слишком осторожная позиция Америки на фоне геноцида

16 мин. 55 сек. "Обозреватель The Washington Post Марк Тиссен критикует Байдена за то, что тот ни разу не поставил вопрос о победе Украины. Обсуждаются вопросы, чтобы дать Украине оружие, чтобы она продержалась, заключила какое-то более-менее соглашение. Но после Бучи в этой войне нужно говорить только о победе. Потому, что альтернатива победе – это геноцид украинского народа.

Те люди, которые организовали это преступление, они же решают массу задач: делают невозможными переговоры и обнуляют позицию тех генералов – относительных миротворцев. И наоборот — повязывают кровью всю российскую политическую элиту. Она уже повязана за один день, отказываясь признавать эти преступления, высасывая из пальца какие-то идиотские объяснения о привезенных трупах. У этих же всех людей (жертв – Ред.) есть имя, фамилия и отчество. У них же есть родственники, которые знают, когда они исчезли и как. Это все, надеюсь, сейчас документируется и будет представлено…

Повязывается кровью не только российская элита, но и весь российский народ. Это масштабнейшее, ключевое преступление в ходе этой войны, чтобы не было пути назад".

"Украина способна на победу"

20 мин 55 сек. "Выгнать Россию с Донбасса — на это способна украинская армия и украинское общество. Они уже это доказали. Но для этого необходимы неограниченные, постоянные поставки оружия со стороны Запада. Готов ли к этому Запад? Ближайшие дни покажут. Какие-то сдвиги в этом направлении идут".

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