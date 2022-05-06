Генералы Путина боятся, что он сделает их "козлами отпущения" за провал в Украине, – Уоллес

Британский министр обороны Бен Уоллес считает, что в окружении Путина не нашлось никого, кто бы посоветовал отказаться от планов захвата Украины.

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Российские генералы страшатся "чисток", которые наверняка собирается устроить российский президент Владимир Путин за провал войны в Украине, чтобы "сделать из них "козлов отпущения". Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, как сообщает The Times.

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"Высшие офицеры страны стали козлами отпущения из-за неудачного путинского вторжения и теперь обвиняют друг друга в катастрофе, поскольку они опасаются чисток, если вторжение (в Украину — ред.) превратится в отступление", – отметил он.

В то же время министр обороны уточнил, что российские генералы были вынуждены приблизиться к зонам боевых действий, чтобы разобраться в ситуации и мотивировать солдат. "Кричат на людей, но это обычно не дает наилучшего результата", – сказал министр.

Путин, по его словам, сделает из российского генштаба козлов отпущения, хотя ответственность в первую очередь лежит именно на главе Кремля. "Путину глупо винить Герасимова и других генералов в том, что вторжение является преимущественно политическим и эмоциональным, которое противоречит любой логике. Это политическое решение, которое он принял, а не военное, и он должен отвечать сам за это решение", — считает Уоллес.

По словам министра, в окружении Путина не нашлось никого, кто бы посоветовал отказаться от планов захвата Украины.

Уоллес считает, что эта война может превратиться в разгром российских сил.

Напомним, что российский политолог, ученый и оппозиционный политик Андрей Пионтковский тоже считает, что основной конфликт из-за поражения в Украине армии РФ разгорится между генералами и Путиным, генштабом и главнокомандующим. Сейчас, по его словам, нужно назначить виновного. Генералы скажут Путину: "Это вы, Владимир Владимирович, поставили невыполнимую задачу". А он: "Это вы не справились". Но вот после очередного поражения этот конфликт перейдет в фазу, когда они начнут стрелять друг в друга".