Неудачи в Украине привели к противостоянию внутри российского генштаба, — ГУР

По данным украинской военной разведки, в российском истеблишменте идет поиск виновных в провале планов по захвату Украины.

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Пробуксовка войны в Украине стала катализатором для усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета, в частности, в генеральном штабе РФ, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Разногласие и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в российском истеблишменте возложить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния", — констатируют в ГУР.

Военная разведка подчеркнула, что сейчас отсутствуют признаки намерений Кремля завершить войну в Украине в ближайшее время. В то же время продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию". В России идет активная агитационная кампания, также в зону боевых действий направляют выпускников и курсантов военных училищ, чтобы пополнить состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте.

"В частности, из запланированного на 25 июня выпуска Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. Маргелова большинство выпускников запланировано сразу отправить в районы оперативного назначения на территории Украины", — заявили в ГУР.

По данным украинской разведки, в войне против Украины ВС РФ уже задействовали почти половину автомобилей бригад материально-технического обеспечения: 2600 из 6000. Оставшуюся часть стремятся сохранить для логистического обеспечения в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций. Сейчас парк автомобильной техники оккупанты пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что российские генералы страшатся "чисток", которые наверняка собирается устроить президент РФ Владимир Путин, обвинив военное руководство в провале войны в Украине. Путин, по словам министра, сделает из российского генштаба козлов отпущения, хотя ответственность в первую очередь лежит именно на главе Кремля.

Напомним, в конце апреля стало известно, что глава генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл в Изюм Харьковской области, чтобы руководить наступлением российских оккупантов на Изюмском направлении. Об этом сообщили источники издания Defense Express, освещающее события в украинском военно-промышленном комплексе. Его приезд является свидетельством того, что руководство РФ сосредоточено на достижении любых тактических побед на Донбассе. Кремль провалил идею создания единой вертикали командования силами, ведущими полномасштабную войну против Украины.