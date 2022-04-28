Глава Генштаба ВС РФ Герасимов прибыл в Изюм командовать наступлением, – СМИ

Герасимова заметили в пункте управления российских оккупантов. Человек на его должности должен командовать стратегическими, а не оперативно-тактическими операциями, уверены собеседники журналистов.

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Глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл в город Изюм Харьковской области, чтобы руководить наступлением российских оккупантов на Изюмском направлении. Об этом сообщили источники издания Defense Express, освещающее события в украинском военно-промышленном комплексе.

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Собеседники утверждают, что Герасимова видели в пункте управления войсками РФ в районе Изюма. Его должность предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического.

Источники полагают, что его приезд является свидетельством того, что руководство РФ сосредоточено на достижении любых тактических побед на Донбассе. Кремль провалил идею создания единой вертикали командования силами, ведущими полномасштабную войну против Украины.

Назначение командующим войсками РФ в Украине главы Южного военного округа Александра Дворникова не улучшило координацию и управление войсками на поле боя, подчеркнули журналисты.

Напомним, что в конце марта этого года в Пентагоне беспокоились из-за того, что Герасимов и министр обороны России Сергей Шойгу не выходили на связь.

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович 23 апреля говорил о минимальном продвижении российской армии на Запорожском и Изюмском направлениях.