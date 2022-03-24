Шойгу и Герасимов отказываются говорить с коллегами из Пентагона, – The Washington Post
В Минобороны США уверены, что столкновение Москвы и НАТО возможно по причине того, что "высшее руководство РФ просто не может взять трубку".
Москва последний месяц не выходит на связь с Пентагоном, поэтому две ядерные державы остались в неведении о развитии военных действий. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
После вторжения в Украину министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли безуспешно пытались поговорить по телефону с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Контакт между высокопоставленными чиновниками оборонных ведомств нужен, чтобы избежать ненужной эскалации и путаницы, пояснил бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
"Очень молодые люди летают на самолетах, управляют боевыми кораблями и ведут боевые действия в Украине. Они не опытные дипломаты, их действия могут быть неправильно поняты. Нужно избегать противостояния с НАТО из-за того, что высшее руководство РФ просто не может взять трубку", — прокомментировал он.
В Пентагоне тоже считают важным сохранить контакты с Россией. Соединенные Штаты могут взаимодействовать со страной-агресором через атташе по вопросам обороны в посольстве США в Москве.
Специалист по России в Джорджтаунском университете, бывший офицер американской разведки Анджела Стент полагает, что Россия не выходит на контакт, поскольку не желает признать истинный характер войны и говорить о "специальной военной операции" в Украине.
Противостояние РФ и НАТО – риски высоки
Россия перешла к нанесению ударов по Западной Украины, поэтому украинские системы ПРО ошибочно могут посчитать мишенью самолеты Альянса, говорит старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.
Официальные лица США обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может пойти на военную эскалацию и использовать более опасное оружие, чтобы переломить ход войны.
"Кошмарным сценарием может быть поражение российской ракетой или штурмовиком командного пункта США на границе Украины и Польши. Это может привести к быстрой и необратимой эскалации, включая потенциальное применение ядерного оружия", — предположил Ставридис.
Напомним, что Шойгу не выходил на публику 13 дней из-за того, что у него "много забот из-за развязанной Россией войны в Украине". 24 марта министр участвовал в заседании Совета безопасности РФ.
Российские СМИ писали, что у Шойгу могут быть проблемы с сердцем.
В Пентагоне верят в способность украинских военных вернуть захваченные Россией территории.