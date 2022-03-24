Шойгу и Герасимов отказываются говорить с коллегами из Пентагона, – The Washington Post

В Минобороны США уверены, что столкновение Москвы и НАТО возможно по причине того, что "высшее руководство РФ просто не может взять трубку".

Москва последний месяц не выходит на связь с Пентагоном, поэтому две ядерные державы остались в неведении о развитии военных действий. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

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После вторжения в Украину министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли безуспешно пытались поговорить по телефону с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Контакт между высокопоставленными чиновниками оборонных ведомств нужен, чтобы избежать ненужной эскалации и путаницы, пояснил бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

[ + – ] ВСУ отбивает атаки оккупантов Фото: AP Photo

"Очень молодые люди летают на самолетах, управляют боевыми кораблями и ведут боевые действия в Украине. Они не опытные дипломаты, их действия могут быть неправильно поняты. Нужно избегать противостояния с НАТО из-за того, что высшее руководство РФ просто не может взять трубку", — прокомментировал он.

В Пентагоне тоже считают важным сохранить контакты с Россией. Соединенные Штаты могут взаимодействовать со страной-агресором через атташе по вопросам обороны в посольстве США в Москве.

Специалист по России в Джорджтаунском университете, бывший офицер американской разведки Анджела Стент полагает, что Россия не выходит на контакт, поскольку не желает признать истинный характер войны и говорить о "специальной военной операции" в Украине.

Противостояние РФ и НАТО – риски высоки

Россия перешла к нанесению ударов по Западной Украины, поэтому украинские системы ПРО ошибочно могут посчитать мишенью самолеты Альянса, говорит старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

[ + – ] Путин может пойти на военную эскалацию

Официальные лица США обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может пойти на военную эскалацию и использовать более опасное оружие, чтобы переломить ход войны.

"Кошмарным сценарием может быть поражение российской ракетой или штурмовиком командного пункта США на границе Украины и Польши. Это может привести к быстрой и необратимой эскалации, включая потенциальное применение ядерного оружия", — предположил Ставридис.

Напомним, что Шойгу не выходил на публику 13 дней из-за того, что у него "много забот из-за развязанной Россией войны в Украине". 24 марта министр участвовал в заседании Совета безопасности РФ.

Российские СМИ писали, что у Шойгу могут быть проблемы с сердцем.

В Пентагоне верят в способность украинских военных вернуть захваченные Россией территории.