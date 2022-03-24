Шойгу та Герасимов відмовляються говорити з колегами з Пентагону, — The Washington Post

У Міноборони США впевнені, що зіткнення Москви й НАТО можливе через те, що "вище керівництво РФ просто не може взяти трубку".

Москва останній місяць не виходить на зв'язок із Пентагоном, тому дві ядерні держави залишилися в незнанні про розвиток воєнних дій. Про це пише американська газета The Washington Post.

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Після вторгнення в Україну міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі безрезультатно намагалися поговорити телефоном з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим.

Контакт між високопосадовцями оборонних відомств потрібен, щоб уникнути непотрібної ескалації та плутанини, пояснив колишній верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

[ + – ] ЗСУ відбиває атаки окупантів Фото: AP Photo

"Дуже молоді люди літають на літаках, керують бойовими кораблями та ведуть бойові дії в Україні. Вони не досвідчені дипломати, їхні дії можуть неправильно зрозуміти. Потрібно уникати протистояння з НАТО через те, що вище керівництво РФ просто не може взяти трубку", — прокоментував він.

У Пентагоні також вважають за важливе зберегти контакти з Росією. Сполучені Штати можуть взаємодіяти з країною-агресором через аташе з питань оборони в посольстві США у Москві.

Фахівець із Росії у Джорджтаунському університеті, колишній офіцер американської розвідки Анджела Стент вважає, що Росія не виходить на контакт, оскільки не бажає визнати справжній характер війни та говорити про "спеціальну військову операцію" в Україні.

Протистояння РФ та НАТО — ризики високі

Росія перейшла до завдання ударів по Західній Україні, тому українські системи ПРО помилково можуть вважати за мішень літаки Альянсу, говорить старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

[ + – ] Путін може піти на військову ескалацію

Офіційні особи США стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін може піти на військову ескалацію та використати небезпечнішу зброю, щоб переламати хід війни.

"Кошмарним сценарієм може бути ураження російською ракетою або штурмовиком командного пункту США на кордоні України та Польщі. Це може призвести до швидкої та незворотної ескалації, включаючи потенційне застосування ядерної зброї", — припустив Ставрідіс.

Нагадаємо, що Шойгу не виходив на публіку 13 днів через те, що в нього "багато турбот через розв'язану Росією війну в Україні". 24 березня міністр брав участь у засіданні Ради безпеки РФ.

Російські ЗМІ писали, що в Шойгу можуть бути проблеми із серцем.

У Пентагоні вірять у здатність українських військових повернути захоплені Росією території.