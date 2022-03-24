Шойгу знайшовся: міністр оборони РФ з'явився на засіданні Ради безпеки РФ (відео)

Голова оборонного відомства, який "зник" на 13 днів, доповідав на Радбезі Росії про хід війни проти України.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу не з'являвся в публічному просторі протягом 13 днів у зв'язку з тим, що має "багато турбот", пов'язаних із війною російської держави проти України. Водночас, представник Кремля заявив, що глава оборонного відомства брав участь у сьогоднішньому засіданні Ради безпеки РФ. Про це в четвер, 24 березня, повідомляє видання "Медуза" у своєму телеграм-каналі.

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За даними видання, журналіст CNN запитав у Пєскова, що наразі відомо про самопочуття Шойгу, оскільки він давно не з'являвся в інформаційному полі.

"Слухайте, у міністра оборони зараз багато турбот, як ви розумієте. Йде спеціальна військова операція. Звичайно, зараз не зовсім час для медійної активності. Це цілком зрозуміло", — відповів Пєсков.

Далі журналіст попросив "заспокоїти громадян, які хвилюються" у зв'язку з інформацією видання "Агентство" про те, що в Шойгу можуть бути проблеми зі здоров'ям.

"Не можу (заспокоїти). Не треба слухати видання "Агентство". Звертайтесь до міністерства оборони", — прокоментував представник Кремля.

Водночас Пєсков повідомив агентству "РІА Новини", що Шойгу брав участь у сьогоднішньому засіданні Ради безпеки РФ, під час якого доповів про перебіг вторгнення російської держави в Україну, про "гуманітарну допомогу", а також "відновлення інфраструктури" на окупованих Росією територіях.

У мережі також з'явилися кадри, на яких можна побачити, що Шойгу зображений на екрані монітора президента РФ Володимира Путіна під час наради.

Нагадаємо, за даними російських журналістів, міністр оборони РФ може мати проблеми з серцем. Шойгу не з'являвся в публічному просторі майже два тижні – з 11 березня.

У свою чергу радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив на тривалій відсутності в інформаційному полі й інших чиновників, зокрема, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова та директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.