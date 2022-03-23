У Зеленського підмітили раптове "зникнення" топчиновників РФ з публічного простору

Йдеться про директора ФСБ Бортникова, секретаря Радбезу Патрушева, начальника розвідки Наришкіна та інших представників російської влади.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк підмітив зникнення ключових представників російської влади з публічного простору, включаючи міністра оборони РФ Сергія Шойгу, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортникова та директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна. Про це представник ОП повідомив у своєму телеграм-каналі.

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За словами Подоляка, вже близько двох тижнів у федеральних ефірах РФ і на публічних зустрічах немає ні Шойгу, ні начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, які є ключовими фігурантами силового блоку держави-агресора.

Крім цього, як стверджує радник голови ОП, відсутні заяви Патрушева, Бортникова і Наришкіна, а "голосніше, ніж зазвичай, мовчать" прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, міністр економічного розвитку РФ Максим Решетников

Подоляк зазначив, що з публічного простору "намертво зникли" всі, окрім міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, "який намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, Європа може задумати погане". Також із заявами виступає і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Пєсков, який періодично щиро вірить, що все "за планом спецоперації" і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій з нафтовим ембарго і закриттям світових портів. (Не зникли) і класичні російські пропагандисти, які продовжують намовляти собі цілком конкретні юридичні претензії "після". Цікава тиша…" — додав Подоляк.

Нагадаємо, за даними російських журналістів, міністр оборони РФ може мати проблеми з серцем. Шойгу не з'являвся в публічному просторі майже два тижні — з 11 березня. Офіційно цю інформацію російська влада не коментувала.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російська еліта розглядає можливість усунення Володимира Путіна від влади та розглядає для цього різні способи, включаючи отруєння.