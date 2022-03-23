У Зеленского отметили внезапное "исчезновение" топ-чиновников РФ из публичного пространства

Речь идет о директоре ФСБ Бортникове, секретаре Совбеза Патрушеве, начальнике разведки Нарышкине и других представителях российских властей.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил исчезновение ключевых представителей российской власти из публичного пространства, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Об этом представитель ОП сообщил в своем телеграм-канале.

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По словам Подоляка, уже около двух недель в федеральных эфирах РФ и на публичных встречах не присутствуют ни Шойгу, ни начальник Генерального штаба ЗС РФ Валерий Герасимов, которые являются ключевыми фигурантами силового блока государства-агрессора.

Помимо этого, как утверждает советник главы ОП, отсутствуют заявления Патрушева, Бортникова и Нарышкина, а "громче, чем обычно, молчат" премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников

Подоляк отметил, что из публичного пространства "намертво исчезли" все, кроме министра иностранных дел России Сергея Лаврова, "который пытается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое". Также с заявлениями выступает и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Песков, периодически искренне верящий, что все "по плану спецоперации" и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. (Не исчезли) и классические российские пропагандисты, продолжающие наговаривать себе вполне конкретные юридические претензии "после". Интересная тишина…" — добавил Подоляк.

Напомним, по данным российских журналистов, министр обороны РФ может испытывать проблемы с сердцем. Шойгу не появлялся в публичном пространстве почти две недели — с 11 марта. Официально эту информацию российские власти не комментировали.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская элита рассматривает возможность отстранения Владимира Путина от власти и рассматривает для этого разные способы, включая отравление.