Шойгу нашелся: министр обороны РФ появился на заседании Совбеза РФ (видео)

"Пропавший" на 13 дней глава оборонного ведомства докладывал на Совбезе России о ходе войны против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу не появлялся в публичном пространстве на протяжении 13 дней в связи с тем, что у него "много забот", связанных с войной российского государства против Украины. В то же время представитель Кремля заявил, что глава оборонного ведомства участвовал в сегодняшнем заседании Совета безопасности РФ. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает издание "Медуза" в своем телеграм-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По данным издания, журналист CNN спросил у Пескова, что на данный момент известно о самочувствии Шойгу, так как он давно не появлялся в информационном поле.

"Слушайте, у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно", — ответил Песков.

Далее журналист попросил "успокоить волнующихся граждан" в связи с информацией издания "Агентство" о том, что у Шойгу могут быть проблемы со здоровьем.

"Не могу (успокоить). Не нужно слушать издание "Агентство". Обращайтесь в министерство обороны", — прокомментировал представитель Кремля.

В то же время Песков сообщил агентству "РИА Новости", что Шойгу участвовал в сегодняшнем заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого доложил о ходе вторжения российского государства в Украину, о "гуманитарной помощи", а также "восстановлении инфраструктуры" на оккупированных Россией территориях.

В сети также появились кадры, на которых можно увидеть, что Шойгу отображен на экране монитора президента РФ Владимира Путина во время совещания.

Напомним, по данным российских журналистов, министр обороны РФ может испытывать проблемы с сердцем. Шойгу не появлялся в публичном пространстве почти две недели — с 11 марта.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил долгое отсутствие в информационном поле и других чиновников, в частности, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.