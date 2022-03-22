У Пентагоні вважають, що ЗСУ здатні повернути свої території, — CNN

У Міноборони США посилаються на зусилля українців для повернення Херсона та випадки, коли вдалося відтіснити росіян із північного сходу Миколаєва.

Збройні Сили України вже щонайменше кілька днів намагаються відвоювати свої землі, захоплені росіянами. І представники Міністерства оборони США вважають, що українці на це здатні й прагнуть цього. Про це повідомляє CNN.

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Представники американського Міноборони посилаються на випадки, коли українці виборювали повернення Херсона, а також зуміли відтіснити росіян з північного сходу Миколаєва, щоб передислокуватися на південь від міста.

Однак у Пентагоні наголошують, що представники США не знають, чи є дії українців частиною "великого оперативного плану". Проте, за словами чиновника, українська оборона була "винахідливою" і "швидкою".

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, морпіхи РФ 155-ї бригади відмовляються продовжувати війну. З початку активної фази війни близько 220 військових 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ заявили, що не мають на меті продовжувати війну проти України.

США мають "чіткі докази" навмисних атак ЗС РФ на цивільну інфраструктуру України. Пентагон передає матеріали розслідувачам. Серед іншого повідомляють про діяльність ЗС РФ, яку можуть вважати воєнними злочинами.