США мають "чіткі докази" навмисних атак ЗС РФ по цивільній інфраструктурі України

Пентагон передає матеріали розслідувачам. Існують ознаки поведінки ЗС РФ на місцях, які можуть розцінювати як воєнні злочини.

США мають "явні докази" того, що Збройні сили РФ "навмисно і свідомо завдавали ударів по цивільній інфраструктурі, лікарнях, місцях укриття" в Україні. Про це заявив високопосадовець американського оборонного відомства, передає CNN.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Також повідомляють про "ознаки поведінки російських військ на місцях, які також розцінювати як воєнні злочини", додав чиновник.

Адміністрація президента США Джо Байдена "допомагає надавати докази" для численних поточних розслідувань про те, чи чинить Росія воєнні злочини.

"Адміністрація допомагатиме надавати докази численним розслідуванням, які ведуть, але ми бачимо чіткі докази того, що вони скоюють воєнні злочини через ці невибіркові та навмисні атаки на цивільні об'єкти та населення України", — заявив представник Міноборони США.

Як повідомлялося, біля будівлі драмтеатру в Маріуполі, на яку окупанти 16 березня скинули бомбу, було великими літерами написано "діти", про що свідчать супутникові знімки. Отже, ворог міг знати про це, але це не запобігло атаці.

Нагадаємо, український адвокат Юрій Білоус документує докази воєнних злочинів армії РФ під час вторгнення до України.