У США есть "четкие доказательства" намеренных атак ВС РФ гражданской инфраструктуры Украины

Пентагон предоставляет материалы расследователям. Есть признаки поведения ВС РФ на местах, которые могут быть расценены как военные преступления.

У США есть "явные доказательства" того, что Вооруженные силы РФ "преднамеренно и умышленно наносили удары по гражданской инфраструктуре, больницам, местам укрытия" в Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, передает CNN.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Также сообщается о "признаках поведения российских войск на местах, которые также могут быть расценены как военные преступления", добавил чиновник.

Администрация президента США Джо Байдена "помогает предоставлять доказательства" для многочисленных текущих расследований о том, совершает ли Россия военные преступления.

"Администрация будет помогать предоставлять доказательства многочисленным расследованиям, которые ведутся, но мы видим четкие доказательства того, что они совершают военные преступления посредством этих неизбирательных и преднамеренных атак на гражданские объекты и население Украины", — заявил представитель Минобороны США.

Как сообщалось, возле здания драмтеатра в Мариуполе, на который оккупанты 16 марта сбросили бомбу, было крупными буквами написано "дети", о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Следовательно, враг мог знать об этом, но это не предотвратило атаку.

Напомним, украинский адвокат Юрий Белоус документирует доказательства военных преступлений армии РФ во время вторжения в Украину.