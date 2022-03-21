Украинский юрист документирует военные преступления ВС РФ: должны понести отвественность

По словам Юрия Белоуса, каждый день становится все больше фактов о разрушенных домах или имущества. Поэтому очень важно их все документировать для обвинения тех, кто отдавал, и кто выполнял приказы.

Украинский адвокат Юрий Белоус документирует доказательства военных преступлений армии РФ во время вторжения в Украину. Об этом он написал в блоге на сайте "Украинской правды".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам адвоката, каждый день пополняются истории людей о разрушенных домах или имуществе оккупантами. С точки зрения международного права такие действия являются военным преступлением.

Что подпадает под определение военного преступления?

повреждение объектов гражданской инфраструктуры;

обломки снарядов в черте города;

факты ранения/гибели гражданских лиц;

расположение и использование военной техники в жилых кварталах;

использование оккупантом гражданской одежды, эмблем гуманитарных и медицинских учреждений;

факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;

использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских;

захват имущества, ограбление оккупационными силами;

отказ или лишение доступа к медицинской помощи, насилие медицинского персонала, повреждение медицинского транспорта.

В чем разница между репарациями и военными преступлениями?

В случае репараций, речь идет о полном или частичном возмещении убытком страной-агрессором.

Если же речь идет о военных преступлениях, то на скамье подсудимых должны оказаться конкретные люди, отдававшие и выполнявшие приказы.

Для того чтобы преступники получили обвинение, по мнению Белоуса, работать нужно уже сейчас. Поэтому юрист действует по такому алгоритму:

Заключение соглашения об оказании профессиональной правовой помощи пострадавшим Процедура опроса в письменном или устном виде Сбор анкетных данных о личности, место регистрации, фактическое проживание и ряд других Указание цели опроса для опрашиваемого лица с возможностью прекратить его в любой момент или не отвечать на поставленный вопрос Добавление фото или видео материалов к опросу, которые были сделаны либо самим лицом, либо на имуществе пострадавшего лица Отправка всех доказательств в Международный уголовный суд в Гааге, генпрокуратуру, СБУ, Минюст и украинским правозащитником

Личная цель Юрия Белоусова состоит в том, чтобы собрать 1000 доказательств военных преступлений и задокументировать их. Это позволит не только привлечь военных преступников к ответственности, но и получить компенсацию за материальный ущерб. В дальнейшей перспективе такая кампания станет голосом всех украинцев в главной войне украинской истории, считает юрист.

Напомним, 21 марта войска РФ впервые атаковали Житомирскую область из "Градов". В результате погибло минимум три военных и один гражданский.

19 марта Bellingcat запустили карту для фиксации военных преступлений РФ в Украине.

Ранее Минцифры запустило сайт для фиксации военных преступлений РФ против Украины. Каждый украинец может подать информацию об инциденте, свидетелем которого стал.