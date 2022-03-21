Український юрист документує воєнні злочини ЗС РФ: мають понести відповідальність

За словами Юрія Білоуса, щодня стає дедалі більше фактів про зруйновані будинки чи майно. Тому дуже важливо їх усі документувати для звинувачення тих, хто віддавав і виконував накази.

Український адвокат Юрій Білоус документує докази воєнних злочинів армії РФ під час вторгнення в Україну. Про це він написав у блозі на сайті "Української правди".

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За словами адвоката, щодня поповнюються історії людей про зруйновані будинки чи майно окупантами. З погляду міжнародного права, такі дії є воєнним злочином.

Що підпадає під ухвалу воєнного злочину?

ушкодження об'єктів цивільної інфраструктури;

уламки снарядів у межах міста;

факти поранення / загибелі цивільних осіб;

розташування і використання військової техніки у житлових кварталах;

використання окупантом цивільного одягу, емблем гуманітарних і медичних закладів;

факти фізичного насильства, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

використання цивільної інфраструктури у військових цілях під прикриттям цивільних;

захоплення майна, пограбування окупаційними силами;

відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги, насильство медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту.

У чому різниця між репараціями та воєнними злочинами?

У разі репарацій йдеться про повне або часткове відшкодування збитком країною-агресором.

Якщо ж йдеться про воєнні злочини, то на лаві підсудних мають опинитися конкретні люди, які віддавали та виконували накази.

Для того, щоб злочинці отримали звинувачення, на думку Білоуса, працювати потрібно вже зараз. Тому юрист діє за таким алгоритмом:

Укладання угоди про надання професійної правової допомоги постраждалим. Процедура опитування в письмовому чи усному вигляді. Збір анкетних даних про особу, місце реєстрації, фактичне проживання і низку інших. Вказівка мети опитування для опитуваної особи з можливістю припинити її будь-якої миті або не відповідати на поставлене запитання. Додавання фото або відео матеріалів до опитування, зроблених або особисто людиною, або на майні постраждалої особи. Надсилання всіх доказів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, генпрокуратури, СБУ, Мін'юсту й українського правозахисника.

Особиста мета Юрія Білоусова полягає у тому, щоб зібрати 1 000 доказів воєнних злочинів і задокументувати їх. Це дозволить не лише притягнути воєнних злочинців до відповідальності, а й отримати компенсацію за матеріальні збитки. Надалі така кампанія стане голосом усіх українців у головній війні української історії, вважає юрист.

Нагадаємо, 21 березня війська РФ вперше атакували Житомирську область із "Градів". Унаслідок загинули щонайменше три військові й одна цивільна людина.

19 березня Bellingcat запустили картку для фіксації воєнних злочинів РФ в Україні.

Раніше Мінцифри запустило сайт для фіксації воєнних злочинів РФ проти України. Кожен українець може подати інформацію щодо інциденту, свідком якого став.