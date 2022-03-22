Морпіхи РФ 155-ї бригади відмовляються продовжувати війну, — Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, з початку війни приблизно 220 військових 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ відмовилися продовжувати воєнні дії щодо України.

Противник не припиняє ракетно-бомбові удари з повітря по об'єктах військової та цивільної інфраструктури в Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. ЗС РФ здійснили понад 80 бойових вильотів, зокрема 29 з білоруських аеродромів у Барановичах та Бобруйську. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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Залучені літаки-бомбардувальники, штурмовики та винищувачі. Також використовувалися п'ять літаків-розвідників.

Активність на морі

Російські ВМФ продовжують активність у Чорному морі, а в північно-східній частині Азовського моря наземне угруповання підтримують близько 5 кораблів різних типів.

Відмова російських військових продовжувати війну

За даними Генштабу ЗСУ, з початку війни близько 220 військовослужбовців 155-ї окремої бригади морської піхоти відмовилися продовжувати воєнні дії щодо України. З 24 лютого, з початку активної фази російсько-української війни, загинули близько 50 і було поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини.

Продовжують гинути представники найвищого та старшого офіцерського складу.

Проблеми з постачанням

У ЗС РФ спостерігаються проблеми з постачанням практично всіх угруповань окупаційних військ. Ворог також зазнає значних втрат через неналежним чином організовану систему медичної допомоги. З цієї причини значні втрати зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ опублікувала перехоплення розмови ймовірних військовослужбовців РФ, які скаржилися на погану організацію та проблеми з медичною допомогою. За словами військовослужбовця, обмороження ніг трапляється практично в 50% особового складу.