Морпехи РФ 155-й бригады отказываются продолжать войну, — Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны примерно 220 военных 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ отказались продолжать военные действия в отношении Украины.

Противник не прекращает ракетно-бомбовые удары с воздуха по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. ВС РФ совершили свыше 80 боевых вылетов, в т.ч. 29 с белорусских аэродромов в Барановичах и Бобруйске. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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Задействуются самолеты бомбардировщики, штурмовики и истребители. Также использовались пять самолетов-разведчиков.

Активность на море

Российские ВМФ продолжают активность в Черном море, а в северо-восточной части Азовского моря наземную группировку поддерживают около 5 кораблей разных типов.

Отказ российских военных продолжать войну

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны порядка 220 военнослужащих 155-й отдельной бригады морской пехоты отказались продолжать военные действия в отношении Украины. С 24 февраля, с начала активной фазы российско-украинской войны, погибли около 50 и были ранены порядка 110 военнослужащих этой части.

Продолжают гибнуть представители высшего и старшего офицерского состава.

Проблемы со снабжением

У ВС РФ наблюдаются проблемы со снабжением практически всех группировок оккупационных войск. Враг также несет значительные потери из-за недолжным образом организованной системы медицинской помощи. По этой причине значительные потери понесло подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ опубликовала перехват разговора предполагаемых военнослужащих РФ, которые жаловались на плохую организацию и проблемы с медицинской помощью. По словам военнослужащего, обморожение ног встречается практически у 50% личного состава.