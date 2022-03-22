В Пентагоне считают, что ВСУ способны вернуть свои территории, — CNN

В Минобороны США ссылаются на усилия украинцев по возвращению Херсона и случаи, когда удалось оттеснить россиян с северо-востока Николаева.

Вооруженные силы Украины уже по меньшей мере несколько дней пытаются отвоевать свои земли, захваченные россиянами. И представители Министерства обороны США считают, что украинцы на это способны и стремятся к этому. Об этом сообщает CNN.

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Представитель американского Минобороны ссылаются на случаи, когда украинцы боролись за возвращение Херсона, а также сумели оттеснить россиян с северо-востока Николаева, чтобы передислоцироваться к югу от города.

Однако в Пентагоне подчеркивают, что представители США не знают являются ли действия украинцев частью "большого оперативного плана". Однако, по словам чиновника, украинская оборона была "находчивой" и "проворной".

Напомним, что, по сведениям Генштаба ВСУ, морпехи РФ 155-й бригады отказываются продолжать войну. С начала активной фазы войны порядка 220 военных 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ заявили, что не намерены продолжать войну против Украины.

У США имеются "четкие доказательства" преднамеренных атак ВС РФ на гражданскую инфраструктуру Украины. Пентагон передает материалы расследователям. Среди прочего, сообщается о деятельности ВС РФ, которые могут считаться военными преступлениями.