Глава Генштабу ЗС РФ Герасимов прибув в Ізюм командувати наступом, — ЗМІ

Герасимова помітили в пункті управління російських окупантів. Людина на її посаді має командувати стратегічними, а не оперативно-тактичними операціями, упевнені співрозмовники журналістів.

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Голова Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов прибув у місто Ізюм Харківської області, щоб керувати наступом російських окупантів в Ізюмському напрямку. Про це повідомили джерела видання Defense Express, яке висвітлює події в українському військово-промисловому комплексі.

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Співрозмовники стверджують, що Герасимова бачили в пункті управління військами РФ у районі Ізюма. Його посада передбачає командування операціями стратегічного рівня, а не оперативно-тактичного.

Джерела вважають, що його приїзд є свідченням того, що керівництво РФ зосереджено на досягненні будь-яких тактичних перемог на Донбасі. Кремль провалив ідею створення єдиної вертикалі командування силами, які ведуть повномасштабну війну проти України.

Призначення командувачем військ РФ в Україні голови Південного військового округу Олександра Дворнікова не покращило координацію й управління військами на полі бою, наголосили журналісти.

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року в Пентагоні турбувалися через те, що Герасимов і міністр оборони Росії Сергій Шойгу не виходили на зв'язок.

Радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович 23 квітня говорив про мінімальне просування російської армії в Запорізькому й Ізюмському напрямах.