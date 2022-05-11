ВСУ наступает: россияне перешли к обороне возле Харькова и Изюма, — Генштаб (видео)

По словам генерала Алексея Громова, украинские военные остановили атаку ВС РФ и заставили их обороняться на разных линиях фронта, в том числе на Мелитопольском и Херсонском направлениях.

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ВСУ и другие силы обороны страны остановили и удерживают наступление врага, который на некоторых участках фронта превышали украинскую сторону в личном составе, вооружении и военной технике в десять раз. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве рассказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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По его словам, в районах Харькова и Изюма, а также на Херсонском и Мелитопольском направлениях российские войска перешли к обороне. При этом, как отмечает генерал, враг перебрасывает свои силы на Луганское направление.

Враг не прекращает атак украинских позиций, применяя авиацию, минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня. В первую очередь, это касается Северодонецкого, Попаснянского и Кураховского направлений. Наиболее интенсивные бои в настоящее время происходят на Лиманском направлении, подчеркнул Громов.

Как уточняет представитель Генштаба, также сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской авиационной зоне. В акватории Черного и Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подводные лодки противника, осуществляющие поддержку его наземных группировок, действующих на Приморском направлении.

В своем докладе генерал упомянул и ситуацию с защитниками "Азовстали" в Мариуполе. Он напомнил, что деблокирование города потребует участия значительного количества украинских войск. При этом в настоящий момент подразделения ВСУ расположены на расстоянии 150-200 км от Мариуполя.

"Противник создал разветвленную систему инженерных заграждений и оборонных рубежей, что приведет к значительным потерям в наших войсках", — прокомментировал Громов.

Генерал также уточнил, что планирование и проведение любых операций не должно быть темой публичных обсуждений. По его словам, ВСУ неоднократно осуществляли доставку боеприпасов, средств связи и медикаментов в Мариуполь, пока эта информация не стала общеизвестной.

"После этого враг усилил противовоздушную оборону, что усложнило проведение нами таких мероприятий", — объяснил представитель Генштаба.

Напомним, оперативное командование "Юг" сообщает, что россияне пытают украинских активистов в оккупированных регионах Украины. Оккупационная власть в Херсонской и Николаевской областях преследует проукраински настроенных граждан и занимается мародерством.

Ранее Фокус писал, что неудачи в Украине привели к противостоянию внутри российского генштаба.