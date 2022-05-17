В РФ бояться обстрілів ЗСУ Бєлгорода через контратаки на Харківському напрямку, — ISW (фото)

В Інституті вивчення війни вважають, що російські війська сподіваються піти у наступ, однак у них навряд чи це вдасться. Вони спробують утримати кордон і не допустити просування ЗСУ на північ, щоб не допустити удару української артилерії по Бєлгороду.

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У Росії бояться обстрілів Бєлгорода через успішні атаки збройних сил України в Харківській області. Тому угруповання російських військових навколо Харкова, зокрема, намагається утримати кордон і не допустити просування українських військ далі на північ, щоб ЗСУ не потрапили до зони дії артилерії по Бєлгороду. Про це пише Інститут вивчення війни ISW.

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У відомстві розповіли, що прикордонний до України Бєлгород є ключовим вузлом для російської армії. Тому війська Росії прагнутимуть утримувати позиції біля траси Харків-Бєлгород, щоб не допустити удару української артилерії по околицях російського міста та захистити російські наземні комунікації (НЛК) біля Вовчанська Харківської області, що за 90 км на північний схід від обласного центру.

Аналітики ISW зазначили, що такі дії росіян відрізняються від попередніх, коли під час успішного наступу українських військових під Києвом, біля Чернігова та Сум ворожі війська повністю відійшли на територію Росії.

Крім того, в Інституті вивчення війни вважають, що російська армія сподівається піти у наступ, щоб вийти на південь до Харкова. Однак така спроба навряд чи увінчається успіхом.

Нагадаємо, 12 травня радник голови МВС Віктор Андрусів заявив, що "Бєлгороду — приготуватися. Росіяни дізнаються, що таке бігати у підвал". За його словами, коли українські військові вийдуть на кордон Харківської області, то вже системи залпового вогню зможуть обстрілювати російський облцентр.

15 травня у Міноборони України розповіли, що Бійці 227-го батальйону 127-ї бригади тероборони вийшли на кордон з РФ у Харківській області. Проте не уточнили, на якій саме ділянці. 13 травня в ISW заявляли, що Україна виграла битву за Харків, а Росія почала відводити свої війська.

А 11 травня в Генштабі повідомляли, що ЗСУ також розпочали наступ на Ізюмському, Херсонському та Мелітопольському напрямках.