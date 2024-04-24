Нагадує 2022 рік: Терехов пояснив хаотичні удари ЗС РФ по Харкову (відео)

Російські війська цілеспрямовано атакують житлові будинки. Напередодні окупанти завдали удари по інфраструктурі поблизу спорткомплексу ХНУ ім. Каразіна.

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Росія прагне залякати мирне населення Харкова, використовуючи хаотичні удари по місту. Про це заявив журналістам Новини.LIVE мер міста Ігор Терехов.

Він порівняв теперішню ситуацію з обстрілами 2022 року. Нині ворог нещадно атакує по житлових кварталах, щоб змусити харківʼян покинути місто.

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"Їхня мета це, щоб люди виїжджали з Харкова", — заявив очільник міста.

Посадовець розповів, що російські війська цілеспрямовано атакують житлову інфраструктуру. Вони здійснили удари по інфраструктурі поблизу спорткомплексу ХНУ ім. Каразіна.

Обстріл Харкова 24 квітня

У ніч на 24 квітня російські окупанти завдали удару по Харкову ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено житловий комплекс. Так, ще о 00:37 Терехов писав про те, що на території міста лунають вибухи. Пізніше він заявив, що росіяни завдали цілеспрямованого удару по житловому комплексу в Шевченківському районі.

Уже о 01:17 мер Харкова повідомив, що відомо стосовно двох постраждалих. Обидва отримали осколкові поранення. Їм медики надали відповідну допомогу. Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про те, що, згідно з попередньою інформацією, росіяни використовували для удару дві ракети С-300.

Нагадаємо, 23 квітня в ОВА розповіли, чи відновлять Харківську телевежу після удару РФ. Так, телевежа вкоротилася на 100 метрів і тепер має висоту 140 метрів. Частина, що впала після удару війська РФ, монтувалася вертольотами і складалася з 13 окремих десятитонних елементів.