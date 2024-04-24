Росія вдарила ракетами по Харкову: пошкоджено житловий комплекс, є постраждалі (відео)

У Харківській ОВА повідомили, що внаслідок атаки було пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. Двоє людей дістали осколкові поранення.

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У ніч на 24 квітня російські окупанти вдарили по Харкову ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено житловий комплекс. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у себе в Telegram.

Так, ще о 00:37 Терехов писав про те, що в Харкові лунають вибухи. Пізніше він заявив, що росіяни завдали цілеспрямованого удару по житловому комплексу в Шевченківському районі міста.

Уже о 01:17 мер Харкова повідомив, що відомо про двох постраждалих. Обидва отримали осколкові поранення. Їм надали допомогу медики.

"На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби", — зазначив мер.

Наслідки удару по Харкову

Крім того, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у себе в Telegram написав, що, згідно з попередньою інформацією, росіяни використовували для удару дві ракети С-300.

"Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали двоє людей, стан легкий, надано медичну допомогу на місці", — написав він.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила агента РФ у Харкові. За даними слідства, ворожі спецслужби вийшли на українця в соціальних мережах. Затриманий мав шукати позиції Сил оборони, після чого наводити удари. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також в ОВА розповіли, чи відновлять Харківську телевежу після удару РФ. Так, телевежа вкоротилася на 100 метрів і тепер має висоту 140 метрів. Частина, що впала після удару ЗС РФ, монтувалася вертольотами і складалася з 13 окремих десятитонних елементів.