Хотів скоригувати удари КАБами по "Кракену": СБУ викрила агента РФ у Харкові

За даними слідства, ворожі спецслужби вийшли не українця в соціальних мережах. Затриманий мав шукати позиції Сил оборони, після чого наводити удари. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Чоловік у Харкові хотів навести російські авіабомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ). Деталями з цього приводу поділилася Служба безпеки України (СБУ).

За даними слідства, ще одного корегувальника ракетно-бомбових ударів по Харкову було затримано. Останнім часом він намагався знайти локації спецназу "Кракен", дані про який збирався передати противнику. Окупанти після цього сподівалися завдати вогню по об'єктах.

"Для здійснення атаки ра**сти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500. Щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв'язку зі своїм куратором із російської розвідки та передав йому координати. Служба безпеки затримала його у власному будинку", — йдеться в повідомленні.

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Окремо в СБУ додали, що було проведено комплексні заходи для того, щоб уберегти міську інфраструктуру від нової повітряної атаки Росії.

У фігуранта справи відібрали телефон, який він використовував для спілкування з противником. Силовики стверджують, що він — ідеологічний прихильник режиму Кремля і співпраця з противником почалася на початку квітня. Його знайшли в соціальних мережах, де він публікував антиукраїнські коментарі.

Для збору розвідувальних даних затриманий обходив територію міста і відстежував місця базування Сил оборони.

"Крім того, зловмисник "втемну" випитував потрібну інформацію в клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості)", — продовжили в українській спецслужбі.

У СБУ заявили про затримання російського агента, який планував атаку на Харків Фото: СБУ У СБУ заявили про затримання російського агента, який планував атаку на Харків Фото: СБУ У СБУ заявили про затримання російського агента, який планував атаку на Харків Фото: СБУ

Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 22 квітня повідомлялося, що СБУ затримала росіянина, який полював на системи ППО. За даними слідства, фігурант справи переїхав в Україну незадовго до повномасштабного вторгнення і почав нібито будувати свій бізнес. До осені 2023 року він ніяк не допомагав противнику, після чого почав отримувати завдання.