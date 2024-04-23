Хотел скорректировать удары КАБами по "Кракену": СБУ разоблачила агента РФ в Харькове

По данным следствия, вражеские спецлужбы вышли не украинца в социальных сетях. Задержанный должен был искать позиции Сил обороны, после чего наводить удары. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Мужчина в Харькове хотел навести российские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ). Деталями по этому поводу поделилась Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, еще один корректировщик ракетно-бомбовых ударов по Харькову был задержан. В последнее время он пытался найти локации спецназа "Кракен", данные о котором собирался передать противнику. Оккупанты после этого надеялись нанести огонь по объектам.

"Для осуществления атаки ра**сты планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500. Чтобы навести их на цель, вражеский корректировщик вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты. Служба безопасности задержала его в собственном доме", — говорится в сообщении.

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Отдельно в СБУ добавили, что были проведены комплексные мероприятия для того, чтобы уберечь городскую инфраструктуру от новой воздушной атаки России.

У фигуранта дела отобрали телефон, который он использовал для общения с противником. Силовики утверждают, что он — идеологический поклонник режима Кремля и сотрудничество с противником началось в начале апреля. Его нашли в социальных сетях, где он публиковал антиукраинские комментарии.

Для сбора разведывательных данных задержанный обходил территорию города и отслеживал места базирования Сил обороны.

"Кроме того злоумышленник "втемную" выспрашивал нужную информацию у клиентов местного торгово-развлекательного центра, где он работал продавцом. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности)", — продолжили в украинской спецслужбе.

В СБУ заявили о задержании российского агента, который планировал атаку на Харьков Фото: СБУ В СБУ заявили о задержании российского агента, который планировал атаку на Харьков Фото: СБУ В СБУ заявили о задержании российского агента, который планировал атаку на Харьков Фото: СБУ

Сейчас злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 22 апреля сообщалось, что СБУ задержала россиянина, который охотился на системы ПВО. По данным следствия, фигурант дела переехал в Украину незадолго до полномасштабного вторжения и начал якобы строить свой бизнес. До осени 2023 года он никак не помогал противнику, после чего начал получать задания.