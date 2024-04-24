Напоминает 2022 год: Терехов объяснил хаотичные удары ВС РФ по Харькову (видео)

Российские войска целенаправленно атакуют жилые дома. Накануне оккупанты нанесли удары по инфраструктуре вблизи спорткомплекса ХНУ им. Каразина.

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Россия стремится запугать мирное население Харькова, используя хаотичные удары по городу. Об этом заявил журналистам Новини.LIVE мэр города Игорь Терехов.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с обстрелами 2022 года. Сейчас враг беспощадно атакует по жилым кварталам, чтобы заставить харьковчан покинуть город.

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"Их цель это, чтобы люди выезжали из Харькова", — заявил глава города.

Чиновник рассказал, что российские войска целенаправленно атакуют жилую инфраструктуру. Они осуществили удары по инфраструктуре вблизи спорткомплекса ХНУ им. Каразина.

Обстрел Харькова 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли удар по Харькову ракетами. В результате атаки был поврежден жилой комплекс. Так, еще в 00:37 Терехов писал о том, что на территории города раздаются взрывы. Позже он заявил, что россияне нанесли целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе.

Уже в 01:17 мэр Харькова сообщил, что известно о двух пострадавших. Оба получили осколочные ранения. Им медики оказали соответствующую помощь. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о том, что, согласно предварительной информации, россияне использовали для удара две ракеты С-300.

Напомним, 23 апреля в ОВА рассказали, восстановят ли Харьковскую телебашню после удара РФ. Так, телебашня укоротилась на 100 метров и теперь имеет высоту 140 метров. Часть, упавшая после удара войска РФ, монтировалась вертолетами и состояла из 13 отдельных десятитонных элементов.