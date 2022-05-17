Окупанти РФ використовують цивільний аеропорт Бєлгорода у військових цілях (фото)
Завдяки супутниковим знімкам журналістам вдалося з'ясувати, що на території аеропорту знаходяться гелікоптери та автомобілі окупантів, а також намети для розміщення особового складу.
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Згідно з супутниковими знімками від компанії Planet Labs, російські військові використовують цивільний аеропорт Бєлгорода у військових цілях. Зокрема, на знімках за 14 травня видно, що на території знаходяться військові гелікоптери та автомобілі окупантів. Про це повідомляють "Схеми".
На прохання журналістів військовий експерт проаналізував супутниковий знімок та ідентифікував модифікацію гелікоптерів, як Мі-8. Ці моделі можуть використовувати як для військово-транспортних завдань, так і бойових.
Також на знімку можна побачити намети, в яких, ймовірно, розміщується особовий склад.
Крім того, зазначають, що російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт у Бєлгороді для евакуації поранених та загиблих із зони бойових дій або як перевальний пункт для дозаправлення бортів.
Нагадаємо, раніше з'являлася інформація про те, що російські окупанти стягують війська у Бєлгородську область, щоб завадити ЗСУ просуватися до державного кордону в Харківській області. ЗС РФ нарощують сили для наступу на Ізюмському напрямку, але в російській армії, як і раніше, "низький бойовий дух і погана дисципліна", повідомляє Інститут вивчення війни США.
Також Фокус повідомляв, що в Росії бояться обстрілів ЗСУ Бєлгорода через контратаки на Харківському напрямку. В Інституті вивчення війни вважають, що російські війська сподіваються піти в наступ, однак у них навряд чи це вдасться. Вони спробують утримати кордон і не допустити просування ЗСУ на північ, щоб не допустити удару української артилерії по Бєлгороду.