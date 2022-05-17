Окупанти РФ використовують цивільний аеропорт Бєлгорода у військових цілях (фото)

Завдяки супутниковим знімкам журналістам вдалося з'ясувати, що на території аеропорту знаходяться гелікоптери та автомобілі окупантів, а також намети для розміщення особового складу.

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Згідно з супутниковими знімками від компанії Planet Labs, російські військові використовують цивільний аеропорт Бєлгорода у військових цілях. Зокрема, на знімках за 14 травня видно, що на території знаходяться військові гелікоптери та автомобілі окупантів. Про це повідомляють "Схеми".

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На прохання журналістів військовий експерт проаналізував супутниковий знімок та ідентифікував модифікацію гелікоптерів, як Мі-8. Ці моделі можуть використовувати як для військово-транспортних завдань, так і бойових.

Також на знімку можна побачити намети, в яких, ймовірно, розміщується особовий склад.

Крім того, зазначають, що російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт у Бєлгороді для евакуації поранених та загиблих із зони бойових дій або як перевальний пункт для дозаправлення бортів.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація про те, що російські окупанти стягують війська у Бєлгородську область, щоб завадити ЗСУ просуватися до державного кордону в Харківській області. ЗС РФ нарощують сили для наступу на Ізюмському напрямку, але в російській армії, як і раніше, "низький бойовий дух і погана дисципліна", повідомляє Інститут вивчення війни США.

Також Фокус повідомляв, що в Росії бояться обстрілів ЗСУ Бєлгорода через контратаки на Харківському напрямку. В Інституті вивчення війни вважають, що російські війська сподіваються піти в наступ, однак у них навряд чи це вдасться. Вони спробують утримати кордон і не допустити просування ЗСУ на північ, щоб не допустити удару української артилерії по Бєлгороду.