В Белгородской области началось массовое мародерство

Местные власти уже сообщили пострадавшим жителям, что разбираться в ситуации и рисковать жизнями полицейских не будут.

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В селах и деревнях Белгородской области (РФ), которые граничат с Украиной, зафиксированы массовые случаи мародерства. Об этой проблеме стало известно во время прямой линии с главой региона Вячеславом Гладковым.

Из приграничных деревень таких, как Красный хутор и Новая Наумовка, большинство жителей выехали. Россияне боятся "обстрелов" со стороны украинских военных, а также страдают от реальных взрывов ракет и боеприпасов, которые детонируют в Белгородской области.

А оставленные дома местных жителей стали страдать от мародеров. Поэтому жители региона попросили Гладкова усилить патрулирование пострадавших деревень и сел.

"Там ежедневно происходят обстрелы, поэтому полноценно обеспечить эти территории охраной невозможно. Мы не можем рисковать жизнями полицейских". – ответил Гладков.

Заметим, что российские оккупанты с начала полномасштабной войны с Украиной "прославились2 своим мародерством. Военные ВС РФ забирали у украинцев машины, бытовую технику (в особенности стиральные машины и ноутбуки), одежду, детские игрушки и даже аксессуары для домашних животных.

А недавно в Инстаграм попало видео, которое транслировала украденная оккупантом-бурятом в Донецкой области камера видеонаблюдения. Российский захватчик даже не перенастроил украденную технику и она продолжала транслировать кадры на ноутбук прежнего владельца-украинца.

Напомним, накануне, 14 октября, в Белгороде загорелась городская подстанция. По предварительным данным, в городе разорвались 10 ракет, которые ВС РФ должны были направить в сторону Харькова. Однако все они детонировали.

А несколько ранее в Белгороде в высотный жилой дом прилетела ракета. В Страткоме ВСУ отвергли обвинения россиян в атаке, отметив, что в городе самоликвидировались три ракеты С-300, которыми хотели обстрелять Харьков.