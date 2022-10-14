В Белгороде загорелась городская подстанция (фото)

Всех школьников города местные власти экстренно отправили на каникулы. В понедельник, 17 октября, ученики в школы не пойдут.

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В пятницу, 14 октября, в Белгороде (РФ) начался пожар на одной из подстанций, которая питает микрорайон "Харьковская гора" Местные Телеграм-каналы утверждают, что возгорание произошло из-за самоликвидации ракет, которыми должны были обстреливать территорию Украины.

По предварительным данным, на территории России разорвались 10 ракет, которые ВС РФ должны были направить в сторону Харькова. Однако все они детонировали.

В первые минуты после начала пожара соцсети и Телеграм-каналы опубликовали информацию о пожаре на городской ТЭЦ "Луч". На видеокадрах и фото, которые присылали очевидцы, была видна яркая вспышка света. После этого город погрузился в темноту. Близлежащую территорию освещало лишь зарево пожара.

Сразу после этого российские СМИ и Телеграм-каналы начали распространять информацию о том, что якобы удар по критической инфраструктуре нанесли ВС Украины.

На место инцидента выехал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он озвучил версию о том, что во время инцидента пострадала подстанция.

"Загорелась подстанция 110 кВт. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", – сказал чиновник.

Он также заявил о том, что решил объявить каникулы во всех школах региона с понедельника, 17 октября. Якобы такая мера предосторожности связанна с возможными "обстрелами" со стороны ВСУ.

В 20:00 по киевскому времени он заявил о том, что пожар на подстанции был ликвидирован. По словам чиновника, сейчас на подстанции приступили к переподключению.

Напомним, несколько ранее в Белгороде в высотный жилой дом прилетела ракета. В Страткоме ВСУ отвергли обвинения россиян в атаке, отметив, что в городе самоликвидировались три ракеты С-300, которыми хотели обстрелять Харьков.

Кроме того, накануне под Белгородом загорелся склад с боеприпасами. Губернатор региона уже обвинил в обстреле ВСУ. Между тем, росСМИ написали о пожаре якобы на "сахарном заводе".