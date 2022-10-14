У Бєлгороді спалахнула міська підстанція (фото)

Усіх школярів міста місцева влада негайно відправила на канікули. У понеділок, 17 жовтня, учні до шкіл не підуть.

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У п'ятницю, 14 жовтня, у Бєлгороді (РФ) почалася пожежа на одній з підстанцій, яка живить мікрорайон "Харківська гора". Місцеві Телеграм-канали стверджують, що спалах стався через самоліквідацію ракет, якими мали обстрілювати територію України.

За попередніми даними, на території Росії розірвалися 10 ракет, які ЗС РФ мали спрямувати в бік Харкова. Однак усі вони детонували.

У перші хвилини після початку пожежі соцмережі та телеграм-канали опублікували інформацію про пожежу на міській ТЕЦ "Луч". На відеокадрах і фото, які надсилали очевидці, було видно яскравий спалах світла. Після цього місто поринуло в темряву. Найближчу територію висвітлювала лише заграва пожежі.

Одразу після цього російські ЗМІ та телеграм-канали почали поширювати інформацію про те, що нібито удару по критичній інфраструктурі завдали ЗС України.

На місце інциденту виїхав губернатор регіону В’ячеслав Гладков. Він озвучив версію, що під час інциденту постраждала підстанція.

"Зайнялася підстанція 110 кВт. Орієнтовний час перемикання на резервне джерело до 4 годин. Водопостачання в нормі, насоси перейшли на інші лінії живлення", — сказав чиновник.

Він також заявив, що вирішив оголосити канікули в усіх школах регіону з понеділка, 17 жовтня. Нібито такий запобіжний захід пов'язаний з можливими "обстрілами" з боку ЗСУ.

О 20:00 за київським часом він заявив про те, що пожежу на підстанції було ліквідовано. За словами чиновника, зараз на підстанції розпочали перепідключення.

Нагадаємо, трохи раніше у Бєлгороді у висотний житловий будинок прилетіла ракета. У Страткомі ЗСУ відкинули звинувачення росіян в атаці, зазначивши, що в місті самоліквідувалися три ракети С-300, якими хотіли обстріляти Харків.

Крім того, напередодні під Бєлгородом спалахнув склад із боєприпасами. Губернатор регіону вже звинуватив в обстрілі ЗСУ. Тим часом росЗМІ написали про пожежу нібито на "цукровому заводі".