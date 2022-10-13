У Бєлгороді у висотний житловий будинок прилетіла ракета: що відомо (фото, відео)

У Страткомі ЗСУ відкинули звинувачення росіян в атаці, зазначивши, що у місті самоліквідувалися три ракети С-300, якими хотіли обстріляти Харків.

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Вдень 13 жовтня у російському Бєлгороді ракета потрапила у висотний житловий будинок, пошкодивши верхні поверхи. Російські пабліки повідомляють про роботу системи ППО. Вона нібито збиває ракети, уламки яких падають на місто.

Про те, чи є постраждалі в результаті інциденту, інформація поки не надходила. Однак на фото та відео, знятих очевидцями, видно серйозні руйнування. Очевидці зазначили, що до постраждалого будинку попрямували сім бригад швидкої допомоги. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що частина снаряда, що не розірвалася, впала на спортивний майданчик ліцею.

Місцеві жителі та влада звинувачують у тому, що відбувається, Україну. Тим часом, в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ наголошують, що українські військові тут зовсім ні до чого.

"Орки вирішили обстріляти Харків! Але всі три ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Бєлгороді, — зазначили в страткомі. — Оператор С-300, дякую від ЗСУ. Свою нагороду можна забрати за вже відомою вам адресою".

Нагадаємо, 12 жовтня мешканці Бєлгорода чули вибухи. Вважається, що це була робота ППО.

За день до цього в прикордонному Шебекіному спалахнула підстанція, через що кілька тисяч мешканців області залишилися без світла та води.