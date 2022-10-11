У Бєлгородській області РФ горить підстанція, у регіоні проблеми зі світлом і водою (фото)
Займання почалося на підстанції в місті Шебекіно. Місцева влада стверджує, що причиною є обстріл ЗСУ. Без світла залишилися понад дві тисячі росіян.
У прикордонному місті Шебекіно Бєлгородської області горить підстанція, у місцевих жителів виникли проблеми з електроенергією та водопостачанням. Про це повідомив губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков. Він також опублікував фото пожежі.
За словами політика країни-агресора, причиною пожежі став обстріл Збройних Сил України.
"Снарядами пошкоджено трансформатор підстанції", — зокрема, написав він.
Наразі від електроенергії відключені понад дві тисячі росіян. При цьому вбитих і постраждалих серед місцевого населення немає.
На місце події виїхали рятувальники, співробітники поліції та представники інших оперативних служб.
Губернатор пообіцяв мешканцям населених пунктів відновити електропостачання протягом 2-3 годин.
Місцеві пабліки інформують, що люди в місті також мають проблеми з водопостачанням. Повідомляється, що збій у роботі водоканалу стався через аварійне відключення електроенергії. Однак воду росіянам обіцяють дати в найближчі кілька годин.
"Бачу повідомлення в соцмережах, що десь зникає світло або відсутня вода. Майже всі водозабори відчули перебої та переходять на інші агрегати. Зараз силами МРМК здійснюється переключення на резервні лінії", — уточнив губернатор Бєлгородської області.
Місцеві жителі запевняють, що звук "прильотів" було чути в усіх районах міста.
Російський пропагандистський Telegram-канал Readovka пише, що обстріл станції нібито вівся з української території з мінометів.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 10 жовтня в результаті російських обстрілів загинули 19 українців, 105 людей отримали поранення. Через ракетні атаки знеструмлено понад тисячу населених пунктів країни.
11 жовтня російські війська завдали ще одного ракетного удару по Львову. В результаті у місті виникли проблеми з електрикою та мобільним зв'язком.