У Бєлгородській області РФ горить підстанція, у регіоні проблеми зі світлом і водою (фото)

Займання почалося на підстанції в місті Шебекіно. Місцева влада стверджує, що причиною є обстріл ЗСУ. Без світла залишилися понад дві тисячі росіян.

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У прикордонному місті Шебекіно Бєлгородської області горить підстанція, у місцевих жителів виникли проблеми з електроенергією та водопостачанням. Про це повідомив губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков. Він також опублікував фото пожежі.

За словами політика країни-агресора, причиною пожежі став обстріл Збройних Сил України.

"Снарядами пошкоджено трансформатор підстанції", — зокрема, написав він.

Наразі від електроенергії відключені понад дві тисячі росіян. При цьому вбитих і постраждалих серед місцевого населення немає.

На місце події виїхали рятувальники, співробітники поліції та представники інших оперативних служб.

Губернатор пообіцяв мешканцям населених пунктів відновити електропостачання протягом 2-3 годин.

[ + – ] Через пожежу без світла залишилося понад 2 тис. росіян.

Місцеві пабліки інформують, що люди в місті також мають проблеми з водопостачанням. Повідомляється, що збій у роботі водоканалу стався через аварійне відключення електроенергії. Однак воду росіянам обіцяють дати в найближчі кілька годин.

"Бачу повідомлення в соцмережах, що десь зникає світло або відсутня вода. Майже всі водозабори відчули перебої та переходять на інші агрегати. Зараз силами МРМК здійснюється переключення на резервні лінії", — уточнив губернатор Бєлгородської області.

Місцеві жителі запевняють, що звук "прильотів" було чути в усіх районах міста.

Російський пропагандистський Telegram-канал Readovka пише, що обстріл станції нібито вівся з української території з мінометів.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 10 жовтня в результаті російських обстрілів загинули 19 українців, 105 людей отримали поранення. Через ракетні атаки знеструмлено понад тисячу населених пунктів країни.

11 жовтня російські війська завдали ще одного ракетного удару по Львову. В результаті у місті виникли проблеми з електрикою та мобільним зв'язком.