Кількість жертв масованого обстрілу зросла, — ДСНС

За даними відомства, через ракетну атаку виявилися знеструмленими понад тисячу населених пунктів країни.

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За попередніми даними, станом на ранок 11 жовтня кількість жертв масованої ракетної атаки російських окупантів зросла до 19 осіб, 105 українців зазнали травм, повідомляє ДСНС.

Серед загиблих багато людей, які їхали працювати. Зокрема стало відомо про загибель лікаря-онколога з "Охматдиту" Оксани Леонтьєвої.

За даними рятувальників, удар по енергетичній інфраструктурі призвів до знеструмлення 1307 населених пунктів.

Без електроенергії залишилися:

у Сумській області — 766 населених пунктів;

у Львівській — 353;

у Тернопільській — 169;

у Київській — 13;

у Хмельницькій — 6.

Під час обстрілів, крім руйнувань, виникли пожежі. В аварійно-рятувальних роботах взяли участь понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

Половину ракет вдалося збити

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що станом на 14:00 10 жовтня окупанти випустили по Україні 84 крилаті ракети, 43 з них вдалося збити ППО. Також росіяни направили на цивільні об'єкти 24 безпілотники, 13 з них, зокрема 10 дронів-камікадзе, збили українські захисники.

Раніше повідомляли, що під час удару по Києву загинув начальник відділу департаменту Кіберполіції Юрій Заскока.

Нагадаємо, масований ракетний обстріл України почався вранці 10 жовтня у годину пік. У Києві в центрі міста пролунало кілька вибухів, одна ракета вибухнула на вулиці Володимирській, вбивши людей на перехресті. Загалом окупанти вдарили у великі міста 15 областей України, їх головною метою стали об'єкти енергетичної інфраструктури.