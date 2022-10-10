Масований ракетний обстріл Києва: загинув начальник української кіберполіції (фото)

Як розповіли правоохоронці, Юрій Заскока їхав на роботу в момент, коли ЗС РФ ударили ракетою по перехрестю біля пам'ятника Грушевському.

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У понеділок, 10 жовтня, під час масованих ракетних ударів ЗС РФ у Києві загинув начальник відділу департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в офіційному каналі відомства в Телеграмі.

41-річний Юрій Заскока став одним із 11 киян, які загинули під час ракетної атаки російських військових. Чоловік якраз їхав у легковому авто бульваром Шевченка, коли там пролунав вибух від випущеної окупантами ракети.

За словами Клименка, серед мирних жителів, які зазнали травм у момент вибуху, також є співробітник поліції.

Загиблий Юрій Заскока: що про нього відомо

Полковник Юрій Заскока присвятив роботі в поліції 24 роки. У профільному департаменті він обіймав посаду начальника відділу захисту критичної інфраструктури.

У загиблого поліцейського залишилися двоє дітей.

[ + – ] Поліцейському, який загинув 10 жовтня в центрі Києва, був 41 рік Фото: Національна поліція

Вибухи в Києві 10 жовтня: що сталося

У понеділок, 10 жовтня, ЗС РФ атакувала Київ крилатими ракетами.

Спочатку про "прильоти" в Шевченківському районі столиці повідомив мер Києва Віталій Кличко. Внаслідок ракетного удару постраждали будівлі Будинку вчителя, Інституту філології КНУ та, власне, головний корпус Національного університету. Пошкодження отримали також філармонія та музей Ханенків.

Також вибухова хвиля та вогонь знищили легкові автомобілі на перехресті біля Інституту філології. У них загинули водії та пасажири.

Також ракетоносій упав на дитячий майданчик в одному з районів столиці.

Крім того, ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури в столиці.

Фокус уже писав про те, що ЗС РФ запустили ракети по центру Києва. Радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що одна з російських ракет упала в районі пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській у центрі Києва.

Нагадаємо, що вночі 10 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю — внаслідок прильоту зруйнувався житловий будинок, є постраждалі.