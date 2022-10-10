Массированный ракетный обстрел Киева: погиб начальник украинской киберполиции (фото)
Как рассказали правоохранители – Юрий Заскока ехал на работу в момент, когда ВС РФ ударили ракетой по перекрестку возле памятника Грушевскому.
В понедельник, 10 октября, во время массовых ракетных ударов ВС РФ по Киеву погиб начальник отдела департамента Киберполиции Юрий Заскока. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в официальном канале ведомства в Телеграме.
41-летний Юрий Заскока стал одним из 11 киевлян, которые погибли во время ракетной атаки российских военных. Мужчина как раз ехал в легковом авто по бульвару Шевченка, когда там прозвучал взрыв от выпущенной оккупантами ракеты.
По словам Клименко, среди мирных жителей, которые получили травмы в момент взрыва, также есть сотрудник полиции.
Погибший Юрий Заскока: что о нем известно
Полковник Юрий Заскока посвятил работе в полиции 24 года. В профильном департаменте он занимал должность начальника отдела защиты критической инфраструктуры.
У погибшего полицейского остались двое детей.
Взрывы в Киеве 10 октября: что произошло
В понедельник, 10 октября, ВС РФ атаковали Киев крылатыми ракетами.
Сначала о "прилетах" в Шевченковском районе столицы сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В результате ракетного удара пострадали здания Дома учителя, Института филологии КНУ и, собственно, главный корпус Национального университета. Повреждения получили также филармония и музей Ханенков.
Также взрывная волна и огонь уничтожили легковые автомобили на перекрестке возле Института филологии. В них погибли водители и пассажиры.
Также ракетоноситель упал на детскую площадку в одном из районов столицы.
Кроме того, ракеты повредили объекты критической инфраструктуры в столице.
Фокус уже писал о том, что ВС РФ запустили ракеты по центру Киева. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что одна из российских ракет упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской в центре Киева.
Напомним, что ночью 10 октября российские оккупанты ударили по Запорожью — в результате прилета разрушился жилой дом, есть пострадавшие.