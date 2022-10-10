Массированный ракетный обстрел Киева: погиб начальник украинской киберполиции (фото)

Как рассказали правоохранители – Юрий Заскока ехал на работу в момент, когда ВС РФ ударили ракетой по перекрестку возле памятника Грушевскому.

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В понедельник, 10 октября, во время массовых ракетных ударов ВС РФ по Киеву погиб начальник отдела департамента Киберполиции Юрий Заскока. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в официальном канале ведомства в Телеграме.

41-летний Юрий Заскока стал одним из 11 киевлян, которые погибли во время ракетной атаки российских военных. Мужчина как раз ехал в легковом авто по бульвару Шевченка, когда там прозвучал взрыв от выпущенной оккупантами ракеты.

По словам Клименко, среди мирных жителей, которые получили травмы в момент взрыва, также есть сотрудник полиции.

Погибший Юрий Заскока: что о нем известно

Полковник Юрий Заскока посвятил работе в полиции 24 года. В профильном департаменте он занимал должность начальника отдела защиты критической инфраструктуры.

У погибшего полицейского остались двое детей.

[ + – ] Полицейскому, который погиб 10 октября в центре Киева, был 41 год Фото: Национальная полиция

Взрывы в Киеве 10 октября: что произошло

В понедельник, 10 октября, ВС РФ атаковали Киев крылатыми ракетами.

Сначала о "прилетах" в Шевченковском районе столицы сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В результате ракетного удара пострадали здания Дома учителя, Института филологии КНУ и, собственно, главный корпус Национального университета. Повреждения получили также филармония и музей Ханенков.

Также взрывная волна и огонь уничтожили легковые автомобили на перекрестке возле Института филологии. В них погибли водители и пассажиры.

Также ракетоноситель упал на детскую площадку в одном из районов столицы.

Кроме того, ракеты повредили объекты критической инфраструктуры в столице.

Фокус уже писал о том, что ВС РФ запустили ракеты по центру Киева. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что одна из российских ракет упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской в центре Киева.

Напомним, что ночью 10 октября российские оккупанты ударили по Запорожью — в результате прилета разрушился жилой дом, есть пострадавшие.