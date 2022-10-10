Обвалився цілий під'їзд: уночі росіяни продовжили тероризувати Запоріжжя (фото, відео)

Окупанти завдали нового удару по обласному центру, в якому зафіксували майже десять прильотів.

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Уночі 10 жовтня російські окупанти знову вдарили по Запоріжжю, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, зафіксовано майже десять прильотів, у центрі міста росіяни зруйнували житловий будинок, є постраждалі. Наразі екстрені служби надають людям допомогу.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв знову уточнив, що внаслідок російської атаки обвалився цілий під'їзд, будинок спалахнув.

"Росія знову вбиває мирних запорожців, котрі сплять. Росія — країна-терорист", — констатував він.

Обстріли житлової інфраструктури Запоріжжя стали системними. У ніч на 9 жовтня російська авіація випустила по місту 12 ракет, вони зруйнували дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. За попередніми даними, 12 людей загинули та 49 постраждали, з них 6 дітей.

7 жовтня окупанти кілька разів атакували обласний центр ракетами й ударними безпілотниками. Вони використовували дрони для ударів по Запоріжжю і 6 жовтня, внаслідок було зруйновано житловий будинок.