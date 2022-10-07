РФ атакувала Запоріжжя ракетами в ювілей Путіна: що відомо про новий обстріл

ЗС РФ випустили у напрямку міста три ракети, але вони не долетіли до цілі та були знищені українськими силами ППО.

Related video

У п'ятницю, 7 жовтня, близько 17:00 російські військові атакували Запоріжжя ракетами. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму офіційному каналі у Телеграм.

Він написав, що противник вкотре вдарив ракетами по місту та міських околицях.

Старух попросив мешканців Запоріжжя не залишати укриттів, оскільки існує високий ризик повторного удару.

У соціальних мережах містяни почали ділитися фотографіями, на яких видно, як над містом здіймається дим.

[ + – ] Наслідки ракетної атаки Запоріжжя 7 жовтня

Трохи пізніше, о 17:59, голова Запорізької ОВА повідомив додаткову інформацію.

За словами Старуха, ЗС РФ атакували Запоріжжя трьома ракетами. До цілі вони не долетіли. Українські сили ППО змогли знешкодити ракети над однією із громад Запорізького району.

За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Ракетні удари по Запоріжжю 7 жовтня: що про них відомо

Упродовж дня російські військові атакували обласний центр Запорізької області вже кілька разів.

О 6:26 з'явилася інформація про те, що ворог атакував місто безпілотними літальними апаратами. Вони зруйнували об'єкти інфраструктури у двох районах Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Її госпіталізували.

О 9:52 російські військові вдарили по Запоріжжю ракетами. Одна з ворожих ракет упала на подвір'я багатоповерхового будинку. Багатоповерхівка зазнала пошкоджень. Було виведено з ладу комунальні мережі. Один із мешканців будинку отримав осколкове поранення.

Нагадаємо, у четвер, 6 жовтня, окупанти дронами атакували Харків та обстріляли Запоріжжя. Повідомляється, що один із житлових будинків Запоріжжя майже повністю зруйнований, а у Харкові росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.

Фокус також писав про те, як у Запоріжжі службові собаки допомагають шукати під завалами зруйнованих будинків людей. На місці ліквідації наслідків ракетних ударів у Запоріжжі працюють представники Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарес" разом із пошуковими собаками.