Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники показали, як службові собаки шукають людей (фото)

Рятувальникам допомагають ліквідувати наслідки ракетних ударів кінологи Павлоградського пошуково-рятувального загону "Антарес" зі службовими собаками та добровольці.

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У Запоріжжі, яке в четвер, 6 жовтня, російські окупанти атакували ракетами, рятувальники продовжують розбирати завали та рятувати постраждалих. До пошуку поранених та загиблих залучили навіть службових собак, повідомляє пресслужба ДСНС в офіційному телеграм-каналі.

На місці ліквідації наслідків ракетних ударів у Запоріжжі працюють представники Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарес" разом із пошуковими собаками.

Нині на місці події працюють п'ять пошукових собак. Вони шукають мирних жителів, які ще можуть перебувати під завалами та потребувати допомоги.

Собаки — представники різних порід. Вони спеціально екіпіровані для роботи. На них жилети з написом "Пошук 200" (ці собаки шукають загиблих — ред.). У всіх тварин на лапах — спеціальні "черевики", які допомагають собакам-пошуковикам легко пересуватися по завалах і не травмуватися.

Також на місці ранкових ракетних ударів працюють волонтери та добровольці. Вони допомагають рятувальникам розбирати завали. Чоловіки передають дрібні уламки та цеглу по живому ланцюжку.

Також добровольці допомагають відганяти в безпечне місце особисті автомобілі місцевих жителів, які постраждали під час ракетних ударів.

Великі завали розбирають за допомогою великої техніки: будівельних кранів та екскаваторів.

Нагадаємо, у четвер, 6 жовтня, окупанти дронами атакували Харків та обстріляли Запоріжжя. Повідомляється, що один із житлових будинків Запоріжжя майже повністю зруйнований, а у Харкові росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури.

Фокус також писав про те, що у президента Володимира Зеленського відреагували на ракетний удар по Запоріжжю. Там назвали російських військовослужбовців "божевільними боягузами", які цілеспрямовано б'ють по мирних кварталах із важкого озброєння.