Ракетный удар по Запорожью: спасатели показали, как служебные собаки ищут людей (фото)

Спасателям помогают ликвидировать последствия ракетных ударов кинологи Павлоградского поисково-спасательного отряда "Антарес" со служебными собаками и добровольцы.

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В Запорожье, которое в четверг, 6 октября, российские оккупанты атаковали ракетами, спасатели продолжают разбирать завалы и спасать пострадавших. К поиску раненых и погибших привлекли даже служебных собак, сообщает пресс-служба ГСЧС в официальном Телеграм-канале.

На месте ликвидации последствий ракетных ударов в Запорожье работают представители Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес" вместе с поисковыми собаками.

Сейчас на месте пришествия работают пять поисковых собак. Они ищут мирных жителей, которые еще могут находиться под завалами и нуждаться в помощи.

Собаки – представители разных пород. Они специально экипированы для работы. На них жилеты с надписью "Поиск 200" (эти собаки ищут погибших, – ред.). У всех животных на лапах – специальные "башмаки", которые помогают собакам-поисковикам легко передвигаться по завалам и не травмироваться.

Также на месте утренних ракетных ударов работают волонтеры и добровольцы. Они помогают спасателям разбирать завалы. Мужчины передают мелкие обломки и кирпичи по живой цепочке.

Также добровольцы помогают отгонять в безопасное место личные автомобили местных жителей, которые также пострадали во время ракетных ударов.

Большие завалы разбирают с помощью крупной техники: строительных кранов и экскаваторов.

Напомним, в четверг, 6 октября, оккупанты дронами атаковали Харьков и обстреляли Запорожье. Сообщается, что один из жилых домов Запорожья почти полностью разрушен, а в Харькове россияне ударили по объектам критической инфраструктуры.

Фокус также писал о том, что у президента Владимира Зеленского отреагировали на ракетный удар по Запорожью. Там назвали российских военнослужащих "сумасшедшими трусами", которые целенаправленно бьют по мирным кварталам из тяжелого вооружения.