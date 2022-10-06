"Сумасшедшие трусы": у Зеленского отреагировали на ракетный удар по Запорожью (фото)

Вопрос с Россией, по словам главы ОП Андрея Ермака, необходимо решить с помощью силы.

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Рактеные удары по многоквартирным жилым домам свидетельствуют о том, что Россия умеет воевать только с мирными гражданами. Такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя ночной обстрел Запорожья.

В частности, он назвал российских военнослужащих "сумасшедшими трусами", которые целенаправленно бьют по мирным кварталам из тяжелого вооружения.

Обстрелы многоквартирных жилых домов, по словам Андрея Ермака, свидетельствуют о том, что ВС РФ умеют воевать только против гражданского населения.

"Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда. Сделать это можно только с помощью силы. Оружие, санкции, изоляция. Продолжаем работать. Тотальный разгром врага и привлечение к ответственности. Только так", — добавил Андрей Ермак, комментируя массированный ракетный удар ВС РФ по Запорожью.

[ + – ] ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Запорожью

По состоянию на 8:20 по киевскому времени, в результате ракетного удара ВС РФ по Запорожью погибли мирные жители. Как проинформировал руководитель областной военно-гражданской администрации Александр Старух, двое женщин получили несовместимые с жизнью ранения.

Более того, как предупреждает глава ОВА, под завалами остаются как минимум пять мирных жителей.

[ + – ] 2 человека погибли в результате ракетного удара ВС РФ по Запорожью

Напомним, ночью 6 октября российские войска осуществили массированный ракетный удар по Запорожью, выпустив несколько ракет в направлении жилых многоквартирных домов. После прилетов российских снарядов, как сообщали местные власти, в областном центре начались сильные пожары, а в одном из зданий обрушилась крыша.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев утверждал, что в ходе обстрела зафиксировано 7 прилетов в многоквартирные жилые дома, из-за чего под завалами продолжают оставаться мирные граждане.

Также сообщалось, что ночью 5 октября ВС РФ атаковали Белую Церковь Киевской области, используя иранские дроны-камикадзе Shahed-136. В результате удара были зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, а запуск вражеских беспилотников осуществлялся с оккупированной территории на юге Украины.