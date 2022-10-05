Дроны-камикадзе, атаковавшие Белую Церковь, были выпущены с юга Украины, — командование

Военнослужащим удалось сбить 6 беспилотников из 12, которые россияне использовали для удара по украинской территории.

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В среду ночью, 5 октября, российские войска атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе Shahed-136, которые были выпущены с юга Украины. Эту информацию подтвердил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, продолжительная воздушная тревога в среду была связана, в том числе, с активизацией дронов-камикадзе Shahed-136, которые были произведены в Иранской Республике.

Юрий Игнат подтвердил, что вражеские БПЛА, которыми оккупанты атаковали Белую Церковь Киевской области, были выпущены с оккупированной части юга Украины.

"Около 12 дронов ночью сегодня атаковали с юга страны, 6 из них были сбиты, 3 — зенитно-ракетными войсками на юге, а также 3 сбито авиацией Воздушных сил", — продолжил спикер Командования и добавил, что Кремль, задействуя дроны-камикадзе Shahed-136, пытается выявить слабые места в противовоздушной обороне Украины.

Активное использование оккупантами иранских беспилотников Юрий Гнат называет "серьезной угрозой" и приводит в пример Белую Церковь, где после атаки зафиксировано шесть прилетов и взрывов. По его словам, Вооруженные силы Украины будут использовать все доступные средства, в том числе авиацию и системы ПВО, для уничтожения дронов-камикадзе Shahed-136, чтобы обезопасить гражданское население.

Подытоживая, спикер Командования предположил, что Россия могла получит от Ирана сотни ударных беспилотников.

Глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в результате атаки дронами-беспилотниками в Белой Церкви зафиксированы существенные повреждения объектов инфраструктуры. По его словам, жертв среди гражданского населения удалось избежать благодаря своевременной реакции на сигналы воздушной тревоги.

[ + – ] Дроны-камикадзе Shahed-136, которые атаковали Белую Церковь, были выпущены с юга Украины

Напомним, ночью 5 октября ВС РФ дважды атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Местные власти информировали о разрушении объектов инфраструктуры и ранении одного мирного жителя.

Также сообщалось, что в ходе двойной атаки Белой Церкви иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 в населенном пункте насчитали шесть прилетов и взрывов.