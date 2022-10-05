Дрони-камікадзе, які атакували Білу Церкву, були випущені з півдня України, — командування
Військовослужбовцям вдалося збити 6 безпілотників із 12, які росіяни використали для удару українською територією.
У середу вночі, 5 жовтня, російські війська атакували Білу Церкву дронами-камікадзе Shahed-136, випущеними з півдня України. Цю інформацію підтвердив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, тривала повітряна тривога в середу була пов'язана, зокрема, з активізацією дронів-камікадзе Shahed-136, які були зроблені в Іранській Республіці.
Юрій Ігнат підтвердив, що ворожі БПЛА, якими окупанти атакували Білу Церкву Київської області, випустили з окупованої частини півдня України.
"Близько 12 дронів вночі сьогодні атакували з півдня країни, 6 з них були збиті, 3 — зенітно-ракетними військами на півдні, а також 3 збиті авіацією Повітряних сил", — продовжив спікер Командування і додав, що Кремль, залучаючи дрони-камікадзе Shahed -136, намагається виявити слабкі місця у протиповітряній обороні України.
Активне використання окупантами іранських безпілотників Юрій Гнат називає "серйозною загрозою" і наводить як приклад Білу Церкву, де після атаки зафіксовано шість прильотів та вибухів. За його словами, Збройні сили України використовуватимуть усі доступні кошти, у тому числі авіацію та системи ППО, для знищення дронів-камікадзе Shahed-136, щоб убезпечити громадянське населення.
Підсумовуючи, речник Командування припустив, що Росія могла одержати від Ірану сотні ударних безпілотників.
Голова Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок атаки дронами-безпілотниками у Білій Церкві зафіксовано суттєві пошкодження об'єктів інфраструктури. За його словами, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути завдяки своєчасній реакції на сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, вночі 5 жовтня ЗС РФ двічі атакували Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Місцева влада інформувала про руйнування об'єктів інфраструктури та поранення одного мирного жителя.
Також повідомлялося, що в ході подвійної атаки Білої Церкви іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 у населеному пункті нарахували шість прильотів та вибухів.