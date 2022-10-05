Дрони-камікадзе, які атакували Білу Церкву, були випущені з півдня України, — командування

Військовослужбовцям вдалося збити 6 безпілотників із 12, які росіяни використали для удару українською територією.

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У середу вночі, 5 жовтня, російські війська атакували Білу Церкву дронами-камікадзе Shahed-136, випущеними з півдня України. Цю інформацію підтвердив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, тривала повітряна тривога в середу була пов'язана, зокрема, з активізацією дронів-камікадзе Shahed-136, які були зроблені в Іранській Республіці.

Юрій Ігнат підтвердив, що ворожі БПЛА, якими окупанти атакували Білу Церкву Київської області, випустили з окупованої частини півдня України.

"Близько 12 дронів вночі сьогодні атакували з півдня країни, 6 з них були збиті, 3 — зенітно-ракетними військами на півдні, а також 3 збиті авіацією Повітряних сил", — продовжив спікер Командування і додав, що Кремль, залучаючи дрони-камікадзе Shahed -136, намагається виявити слабкі місця у протиповітряній обороні України.

Активне використання окупантами іранських безпілотників Юрій Гнат називає "серйозною загрозою" і наводить як приклад Білу Церкву, де після атаки зафіксовано шість прильотів та вибухів. За його словами, Збройні сили України використовуватимуть усі доступні кошти, у тому числі авіацію та системи ППО, для знищення дронів-камікадзе Shahed-136, щоб убезпечити громадянське населення.

Підсумовуючи, речник Командування припустив, що Росія могла одержати від Ірану сотні ударних безпілотників.

Голова Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок атаки дронами-безпілотниками у Білій Церкві зафіксовано суттєві пошкодження об'єктів інфраструктури. За його словами, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути завдяки своєчасній реакції на сигнали повітряної тривоги.

[ + – ] Дрони-камікадзе Shahed-136, які атакували Білу Церкву, були випущені з півдня України

Нагадаємо, вночі 5 жовтня ЗС РФ двічі атакували Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Місцева влада інформувала про руйнування об'єктів інфраструктури та поранення одного мирного жителя.

Також повідомлялося, що в ході подвійної атаки Білої Церкви іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 у населеному пункті нарахували шість прильотів та вибухів.