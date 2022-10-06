Разрушены жилые многоэтажки: оккупанты дронами атаковали Харьков и обстреляли Запорожье (видео)

Сообщается, что один из жилых домов Запорожья почти полностью разрушен, а в Харькове россияне ударили по объектам критической инфраструктуры.

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Мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram сообщил о том, что российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре города. По его словам, на месте взрыва начался пожар.

Кроме того, местные Telegram-каналы также сообщили о том, что оккупанты атаковали город с помощью дронов-камикадзе.

[ + – ] Прилеты в Харькове.

Также глава Запорожской ОВА Александр Старух у себя в Telegram написал о том, что оккупанты обстреляли центр Запорожья. Они попали прямо по жилым домам.

В городе после "прилетов" начались сильные пожары, а в одном жилом доме, как пишут в сети, образовалась настоящая дыра.

[ + – ] Разрушения в Запорожье.

Затем местные Telegram-каналы распространили информацию о том, что в городе зафиксировали 7 "прилетов". Позже это подтвердил секретарь Запорожского областного совета Анатолий Куртев. По его словам, под завалами находятся люди.

[ + – ] Разрушения в Запорожье

[ + – ] Разрушения в Запорожье

Ранее Фокус сообщал, что в Белом доме оценили возможность освобождения Крыма. В администрации Байдена заявили, что успехи украинских военных в Херсонской области вызывают надежду.

Еще напомним, что эксперты выяснили, что американцы думают о поддержке Украины и угрозах России. Опрос показал, что большинство американцев поддерживают военную помощь Вашингтона Киеву. Это касается как демократов, так и республиканцев.

Также сообщалось, что Арестович рассказал, как на самом деле проходит мобилизация в РФ. По словам советника ОП, Россия может призвать еще хоть 17 миллионов человек. Однако это не повлияет на положение дел на фронте, так сформировать боевые соединения не получится.