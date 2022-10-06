"Обнадеживает": в Белом доме оценили возможность освобождения Крыма, — The Daily Telegraph

В администрации Байдена заявили, что успехи украинских военных в Херсонской области вызывают надежду.

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Если Вооруженные силы Украины продолжат контрнаступление на Херсонском направлении, то у них есть потенциал освободить полуостров Крым, который был аннексирован Россией еще в 2014 году. Об этом пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.

В материале сказано, что именно такой точки зрения придерживаются в Белом доме.

"Освобождение Крыма Украиной теперь вполне возможно, это нельзя сбрасывать со счетов", — заявил анонимный источник издания.

Кроме того, как сказал источник, нынешние темпы продвижения ВСУ в Херсонской области вызывают надежду.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении заявил, что украинские войска освободили на Херсонщине 3 населенных пункта. По словам Зеленского, населенные пункты находятся в Бериславском районе. Речь идет об Нововоскресенском, Новогригорьевке, Петропавловке.

"Движение продолжается", — сказал президент.

Ранее Фокус сообщал, что армия РФ стала для Украины главным поставщиком тяжелого вооружения. По данным журналистов, Россия опередила США и других западных союзников по снабжению ВСУ военной техникой. Один батальон "Карпатская Сечь" захватил в Изюме 10 российских танков Т-80 и 5 гаубиц 2С5 "Гиацинт".

Еще напомним, что Лукашенко следом за Путиным собирает резервистов. Эксперт Игар Тишкевич из Украинского института будущего считает, что белорусских резервистов не отправят воевать в Украину. Они нужны для того, чтоб облегчить наступление на Украину новой волне мобилизованных россиян.

Также сообщалось, что у Зеленского высказались о вероятности ядерного удара по Украине. Представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский не увидел подтверждения, что в ближайшее время государство-агрессор нанесет тактический ядерный удар по нашей стране или вблизи ее границ.