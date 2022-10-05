"Очень низкая": у Зеленского высказались о вероятности ядерного удара по Украине

Представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский не увидел подтверждения, что в ближайшее время государство-агрессор нанесет тактический ядерный удар по нашей стране или вблизи ее границ.

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Вероятность того, что Российская Федерация использует ядерное оружие в границах Украины очень низкая. Такое мнение озвучил представитель президента в Верховной Раде Украины Федор Вениславский.

По его словам, вероятность реализации ядерного удара по Украине со стороны РФ сейчас очень низкая.

Вениславский считает, что ядерные грозы Кремля – это шантаж. И направлен он в первую очередь на западноевропейские государства и Соединенные Штаты Америки.

Кроме того представитель президента Украины в парламенте прокомментировал недавнюю публикацию The Times. Издание утверждало, что президент РФ Владимир Путин в ближайшее время планирует показательный удар на границе Украины с применением тактического ядерного оружия.

"У нас нет подлинного подтверждения, что это соответствует действительности", – сказал Вениславский.

Ранее The Times уже писал, что российский президент Владимир Путин отправил ядерный военный поезд на фронт в Украину. Оборудование относится 12-му отделу Минобороны РФ, отвечающему за эксплуатацию ядерного арсенала страны. Журналисты предположили, что Россия готовит демонстративный ядерный удар на границах с Украиной.

Кроме того, СМИ писали, что Россия нацелит ядерное оружие на военные объекты Украины. По информации журналистов, ВС РФ понадобятся сутки, чтоб расконсервировать ядерное оружие, переместить его в точку для нанесения тактического удара по Украине и произвести его.