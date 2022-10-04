Путин отправил ядерный военный поезд на фронт в Украину, — The Times

Оборудование относится 12-му отделу Минобороны РФ, отвечающему за эксплуатацию ядерного арсенала страны. Предполагается, что Россия готовит демонстративный ядерный удар на границах с Украиной.

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Президент России Владимир Путин направил из центральных областей к границам Украины эшелон специализированной военной техники. По информации военных экспертов, техника принадлежит 12-му Главному управлению Министерства обороны России, которое отвечает за контроль и эксплуатацию ядерного арсенала РФ. Как сообщает британское издание The Times, Россия может устроить показательный подрыв ядерного оружия на границах Украины или в Черном море.

Информация о передвижении железнодорожного состава появилась 2 октября на пророссийском Telegram-канале Rybar. Анализируя опубликованное видео, военный эксперт Конрад Музыка отметил, что перевозимое военное оборудование относится 12-му отделу Минобороны РФ, которое отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу подразделениям. По его мнению, это демонстративных шаг Путина, который показывает Западу его решимость, в контексте недавних заявлений о защите территорий РФ любым доступным способом.

"Это может быть сигналом Западу о том, что Москва идет на обострение", — считает Музыка.

Однако эксперт в то же время отмечает, что перемещение тяжелой военной техники, принадлежащей ядерным подразделениям, не обязательно означает, что Россия готовится к размещению ядерного оружия в Украине. Он добавил, что Минобороны РФ как правило осенью проводит масштабные учению войск стратегического назначения. В данном случае предполагается, что эшелон направляется к месту проведения учения по ядерному сдерживанию "Гром", которые последний раз проводились в октябре 2019 года.

Обозреватели пишут, что эти маневры могут свидетельствовать о все более отчаянном желании Путина пойти на эскалацию войны после ряда позорных поражений на поле Харьковском Херсонском участках фронта. Также перемещение специальной техники может быть неким ответом на анонсированные Белым домом поставки установок HIMARS для украинской армии, которые представляют существенную проблему для Вооруженных сил РФ.

Ранее западные СМИ сообщили об исчезновении с места дислокации атомной подводной лодки ВМФ РФ "Белгород". В материале итальянской газеты La Repubblica говорилось о том, что субмарина вышла в Арктику, чтобы провести испытание сверхмощной торпеды "Посейдон", которая может быть оснащена ядерной боеголовкой.