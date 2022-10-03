Разведка США заявила об исчесновении с базы атомной подводной лодки РФ "Белгород", — СМИ

Предполагается, что атомная субмарина вышла в Арктику для проведения испытания новой сверхмощной торпеды "Посейдон", которую иногда называют "Паладином Апокалипсиса".

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Руководство НАТО направило своим союзникам предупреждение о мобилизации российской атомной подводной лодки К-329 "Белгород", которая является носителем оружия, известного как "Паладин Апокалипсиса". В Альянсе предположили, что "Белгород" вышел Арктику для испытания торпеды с ядерной боеголовкой "Посейдон", способной преодолеть расстояние в 10 тысяч километров под водой. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

Журналисты со ссылкой на источники в НАТО сообщают, что по данным американской разведки российская подлодка исчезла с базы, чтобы провести испытания в районе Карского моря именно ракетной торпеды "Посейдон", известной под кодовым названием "Статус-6". По мнению военных экспертов это оружие заставит союзников НАТО пересмотреть концепцию планирования Военно-морских сил стран Альянса.

"Это совершенно новая категория оружия, которая заставит изменить принципы планирования операций западных ВМС, что приведет к новым требованиям и новым средствам противодействия", — считает американский военный эксперт Х. И. Саттон.

Подводная лодка К-329 "Белгород"

Подлодка типа К-329 считается прототипом новой концепции ведения войны, которая разрабатывалась Россией на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Обозреватели отмечают, что в РФ, которая не имеет больших авианосцев и крейсеров, чтобы конкурировать с ВМС США, сосредоточились на совершенствовании подводных лодок.

"Белгород" поступила на вооружение ВМФ России 8 июля 2022. Фактически это самая длинная субмарина в мире — при длине 184 метра и ширине 15 метров он может плавать под водой со скоростью около 60 километров в час и с неограниченным запасом хода: примерно 120 дней без необходимости возвращаться на поверхность. А ее гребные винты считаются инновационными, поскольку они спроектированы так, чтобы уходить от сонаров.

Така длина субмарины обусловлена не погоней за рекордом, а размещением на ее борту первых в мире стелс-торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведывательной информации.

Торпеда "Посейдон"

Супер-торпеда разрабатывалась таким образом, чтобы обойти систему инфракрасного спутникового наблюдения со стороны США. По информации из российских источников, торпеда способна идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более 1 км со скоростью 60−70 узлов (110−130 км/ч).

Когда "Посейдон" достигнет побережья, то взрыв боеголовки мощностью в несколько мегатонн провоцирует "ядерное цунами", способное уничтожить жизнь на огромных участках. Кроме того, торпеда может быть оснащена обычными боеголовками, и тогда их целями могут стать авианосные группы, береговые укрепления и объекты инфраструктуры.

Обозреватели в итоге отмечают, что выход в море подводной лодки "Белгород" для испытания новой торпеды позволит Кремлю продемонстрировать оружие, против которого нет защиты, и таким образом завладеть преимуществом в "перетягивании каната" с Западом.

Напомним, в начале июля подводная лодка "Белгород" была передана в порт Северодвинска на севере России. Производитель называет подводное судно исследовательским, однако эксперты считают, что субмарина предназначена для шпионажа и может нести на борту ядерные ракеты.